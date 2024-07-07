Колос проявляет активный интерес к бывшему голкиперу Черноморца Даниилу Варакуте, сообщает Sport.ua. Клуб ищет замену для Кирилла Фесюна, который недавно перешел в донецкий Шахтер.

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Варакута, который в прошлом сезоне был основным вратарем одесского Черноморца, уже попрощался с командой и получил статус свободного агента. Однако, основной проблемой для осуществления трансфера Даниила в Колос является компенсация Черноморцу за его воспитание, которая составляет 200 тысяч евро.

К слову, прошлом сезоне Варакута сыграл за Черноморец 27 матчей, в которых пропустил 44 мяча и 5 раз сохранил ворота "сухими". Также он стал лидером УПЛ в прошлом сезоне по количеству сейвов (104). Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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