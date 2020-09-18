В первом в своей истории еврокубковом матче Колос на выезде разобрался с греческим Арисом (2:1). Подопечные Руслана Костышина после победного матча громко отметили свой удачный дебют. Видео танцев и пения своей команды в раздевалке выложил на собственной странице в социальной сети Instagram полузащитник команды Денис Костышин.

Сенсационный дебют команды Костышина в видеообзоре матча Арис – Колос – 1:2

Напомним, соперником украинцев в третьем раунде квалификации Лиги Европы стала хорватская Риека, с которой "хлеборобы" встретятся уже через неделю, 24 сентября. Победитель этой пары также определится в одном матче.

Колос дебютировал в Лиге Европы с исторической победы над Арисом