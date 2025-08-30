Колос занимал четвертую строчку после трех туров. Команда Руслана Костышина обыграла Кривбасс и Полесье, а также расписала ничью с Карпатами. В то же время новичок УПЛ не мог похвастаться похожими результатами перед матчем в Ковалевке. Подопечные Нагорняка не набрали ни одного очка. Правда, успели встретиться с Динамо и Шахтером. В стартовом составе Эпицентра вышел Владислав Супряга, который дебютировал за коллектив Каменца-Подольского в УПЛ.

Первый тайм выдался не слишком щедрым на моменты. Колос, как и полагается фавориту, все же имел определенное преимущество. Билыку на 13-й минуте пришлось подчищать за защитниками, а через 2 минуты тянуть очень непростой выстрел Понедельника. Неприятным эпизодом стала травма головы Танчика, на которого налетел значительно более мощный Козик. Нагорняку пришлось снимать опытного хавбека, обе команды получили по дополнительной замене.

У Эпицентра лучший момент имел Супряга. Сифуэнтес прорвался по центру и отдал экс-форварду Динамо, однако Пахолюк спокойно перевел хилый удар Владислава левой. Под занавес тайма игроки Колоса дважды качественно приложились издали. Пушку Гусола приняла на себя стойка, а Билык в который раз выручил после попытки Ррапая.

Второй тайм начинается с ного сейва кипера Эпицентра – Цуриков очень хорошо бил с лету. Билыка заставил капитулировать только собственный игрок. На 64-й минуте Эпицентр вроде отбился от штрафного, но тот-таки Цуриков подхватил мяч на левом фланге. Подача, Билык кулаками сильно выбивает в Григоращука, а от того мяч залетает в сетку. Очень досадный автогол.

В последние полчаса мастерство пришлось демонстрировать уже Пахолюку. Вратарь Колоса не подвел, удержав для команды победу. Ковалевцы с 10 очками стали единоличным лидером таблицы УПЛ, обойдя Динамо и Кривбасс. Эпицентр до сих пор не имеет баллов и застрял на дне.

