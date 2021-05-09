Перед последним туром у команд уже не было турнирных задач. Разве что Колос хотел завершить сезон красивой беспроигрышной серией из 10-ти матчей. Не получилось. Так и осталось девять.

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Открыть счет киевляне смогли лишь незадолго до перерыва – отличился Денис Гармаш. После отдыха ковалёвцы изменить положение не смогли, а Динамо довело дело до разгрома. Еще и сделало это красиво – Шапаренко и Миколенко забили роскошные голы.

Добавим, что Динамо завершило сезон чемпионом, набрав 65 очков в 26 матчах. Колос расположился на четвертой строчке.

Динамо завершило чемпионат разгромом Колоса – Шапаренко и Миколенко организовали по шедевру