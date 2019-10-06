Колос – Динамо: анонс матча УПЛ

Колос в рамках 10-го тура УПЛ принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Колос в последних трёх турах набрал неплохой ход, одержав уверенные победы над Львовом и Карпатами и сыграв вничью с Александрией. Да, последняя была обессилена Лигой Европы, а львовские клубы сейчас в кризисе, однако набрать свои очки тоже надо уметь – у подопечных Руслана Костишина это получается настолько хорошо, что команда сейчас находится в первой шестёрке. Очень неплохо, как для дебютанта УПЛ.

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Главный тренер новичков не имеет особых иллюзий вроде прорыва в еврокубки, поставив цель удержаться в элите. Для этого ковалёвцы перешли на более прагматичный стиль – теперь матчи Колоса нейтральному зрителю смотреть труднее, но у новичков больше нет безвыигрышных серий с тремя поражениями в четырёх матчах. Впрочем, перед поединком против Динамо ожидать только банального автобуса от Колоса было бы опрометчиво, ведь на кураже эта команда может выкинуть всякое. В товарищеском поединке перед началом сезона, например, киевляне сгорели дебютанту со счётом 1:3.

Впрочем, Динамо остаётся фаворитом поединка уже хотя бы потому, что нужно реабилитироваться за ничью с Лугано – командой, которая в чемпионате Швейцарии добыла всего одну победу в девяти матчах. Конечно, киевляне могли победить, но и поражение было вполне вероятным. Осадок после такого фиаско остался неприятным, поэтому дома подопечным Алексея Михайличенко нужно доказывать случайность такой неудачи. Кроме того, в УПЛ необходимо догонять Десну. Находиться аж на третьей позиции после 10-ти туров Динамо просто не имеет права.

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Помочь победить Колос может неплохая игра обороны. Правда, моменты у соперников возникают (и отчасти очень классные), однако факт остаётся фактом – в последних пяти матчах "бело-синие" не пропустили ни одного мяча. В ответ они провели девять голов, восемь из которых были забиты в трех последних турах УПЛ – 5:0 с Ворсклой, 2:0 с СК Днепр-1 и 1:0 с Мариуполем. Словом, на внутреннем фронте к киевлянам практически нет вопросов.

Колос – Динамо прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты из компании Marathon Bet считают Колос андердогом противостояния. На победу ковалёвцев букмекеры поставили коэффициент 11.00, в то время как победу Динамо оценили в 1,27. Коэффициент на ничью составляет 5,55, а наиболее вероятным счётом эксперты считают 0:2 в пользу киевлян – ставка на этот результат увеличит ваш денежный вклад на 5,25.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Дуелунд, Кадири, Бурда, Бойко (Динамо)

Под вопросом: Гавриш, Бондаренко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Динамо

Колос: Волынец – Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець – Ориховский, Кизилатеш – Ильин, Костышин, Смирный – Нехтий

Динамо: Бущан – Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Гармаш, Де Пена – Беседін

"Изюминки" матча:

– Динамо может забить 1800-й гол в УПЛ (ещё 1 мяч).

– Динамовцы могут отпраздновать двухсотую победу в УПЛ с крупным счётом.

– Динамо с 25 февраля 2018 года забивает гостевые голы в УПЛ в течение рекордных для клуба 27-ми игр (49 мячей)

– Сергей Сидорчук может провести 200-й матч за Динамо во всех турнирах.

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Учитывая высочайшую мотивацию, скорость исполнителей и хорошие стандарты, на один гол ковалёвцы могут рассчитывать – всё же, несмотря на впечатляющую сухую серию, оборона киевлян не стала железной. Впрочем, даже если Колос сможет шокировать вице-чемпиона, добыть положительный результат вряд ли удастся – слишком уж качественно, по меркам УПЛ, прессингует Динамо. Да и уровень исполнителей несопоставим.

Подопечные Алексея Михайличенко в течение последних туров били и более сильные команды, а сейчас им ещё и реабилитироваться за ничью нужно. Именно поэтому можно прогнозировать уверенную победу "бело-синих".

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