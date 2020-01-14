Колос арендовал хавбека Зари

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился планами относительно будущих сборов команды и рассказал о последних трансферах.

"Сборы два раза по две недели. На первом запланировали кондиции и игру привести в порядок, немного изменить связи, тактику, попробовать по-другому сыграть. А на втором сборе уже будем непосредственно готовиться к чемпионату.

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На данный момент подписан контракт с Богдановым, Соловейчиком (латвийским полузащитником – прим.), Петровым, Ефремовым и Емцем – по нему арендное соглашение с Зарей. Всего пять футболистов", – сказал Костышин в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, Колос впервые в своей истории вышел в УПЛ и занимает достаточно высокое, как для новичка, седьмое место.

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