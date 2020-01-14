toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Колос арендовал хавбека Зари

14 января 20:03 360 Читати українською
Колос арендовал хавбека Зари
Руслан Костышин / Фото из открытых источников

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился планами относительно будущих сборов команды и рассказал о последних трансферах.

"Сборы два раза по две недели. На первом запланировали кондиции и игру привести в порядок, немного изменить связи, тактику, попробовать по-другому сыграть. А на втором сборе уже будем непосредственно готовиться к чемпионату.

Костышин озвучил систему штрафов в Колосе

На данный момент подписан контракт с Богдановым, Соловейчиком (латвийским полузащитником – прим.), Петровым, Ефремовым и Емцем – по нему арендное соглашение с Зарей. Всего пять футболистов", – сказал Костышин в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, Колос впервые в своей истории вышел в УПЛ и занимает достаточно высокое, как для новичка, седьмое место.

Под Зобором, відроги Трібеча та середньовічні пейзажі: куди потрапив Анатолій Дем'яненко

blog_ava
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
17 января
801
Теги
Заря Заря Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин Евгений Ефремов Евгений Ефремов Владислав Емец Владислав Емец Владислав Соловейчик Владислав Соловейчик Андрей Богданов Андрей Богданов Кирилл Петров Кирилл Петров
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
45
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук