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Колос анонсировал открытие новой арены

13:44 - Читати українською
Колос анонсировал открытие новой арены
Фото ФК Колос

Клуб из Коваливки в ближайшее время принимать соперников на своем собственном стадионе.

2 сентября Колос проведет торжественное открытие своего нового стадиона, на котором будет играть домашние матчи, сообщает официальный сайт клуба.

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Прошлый сезон подопечные Руслана Костишина провели на киевской Оболонь-Арене.

Напомним, Колос в матчах плей-офф сумел завоевать путевку в Лигу Европы, где начнет свой путь со второго квалификационного раунда. В первом туре УПЛ игроки Колоса на выезде уступили Шахтеру (1:3).

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