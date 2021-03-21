В рамках 19-го тура УПЛ Колос принимает Зарю, а Ингулец встретится с Зарей. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – Заря

Очевидно, этот матч является центральным в туре, ведь обе команды имеют собственный узнаваемый стиль, борются за еврокубки и дают бой даже грандам. При этом в 2021 году у Колоса с битвами против лидеров все получалось даже лучше, чем у Зари – ковалёвцы отобрали очки у Шахтера и выдержали 120 минут против Динамо, вылетев из Кубка по серии пенальти.

Правда, энергозатратный футбол подопечных Руслана Костышина приводит к перепадам формы – так, 5-матчевая беспроигрышная серия недавно оборвалась поражением от Руха и ничьей с Ингульцом, однако неделю назад "хлебопашцы" уничтожили Мариуполь.

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Заря в новом году шла очень стабильно, выиграв все пять поединков – против Десны, Мариуполя, Шахтера, Руха и Вереса. Список снятых скальпов поражал настолько, что луганчан стали называть претендентами на чемпионство. Впрочем, матч против Динамо в прошлом туре расставил всё по местам – классно сыграв в первом тайме, "мужики" развалились под интенсивностью киевлян после перерыва.

Теперь о золоте и серебре никто не заикается, однако в целом команда Виктора Скрипника заставляет говорить о себе только в положительном тоне. Прямо сейчас именно Заря является фаворитом в борьбе за бронзу.

Два подряд поражения Десны придали матчу в Ковалёвке чрезвычайную важность. В случае победы луганчане оторвутся от северян на пять очков, а от Ворсклы – на четыре. При этом "мужики" имеют матч в запасе. Победа хозяев, в свою очередь, приблизит Колос на минимальное расстояние к пятой позиции. Словом, сегодня будет очень интересно

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Кадровая ситуация

Травмированные: Чурко, Волынец, Кравченко (под вопросом) – Шевченко

Дисквалифицированы: Антюх, Максименко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Заря

Колос: Волынец – Золотов, Петров, Новак, Черноморец – Задоя, Богданов – Ильин, Костышин, Ореховский – Лысенко

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жунинью – Иванисеня – Назарина, Юрченко, Кочергин – Гладкий, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Колос еще ни разу не побеждал Зарю, проиграв в четырех поединках. При этом луганчане в июльской встрече в прошлом сезоне начали выездную забивную серию, которая не завершилась до сих пор – в 9-ти матчах в неродных стенах "мужики" забили 17 голов. Впрочем, в первом круге текущего чемпионата подопечные Руслана Костышина расписали историческую ничью.

Нынешняя Заря выглядит стабильной и сильной в кадровом и игровом плане. У Виктора Скрипника более гибкая в тактическом плане команда, которая не уступает Колосу в интенсивности и выносливости – а для Руслана Костышина этот аспект критически важен. По качеству обороны Заря идет на одном уровне с ковалёвцами, пропустив на 10 голов меньше, чем ожидалось, а в атаке гости значительно мощнее.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным результатом кажется победа Зари. Тяжелая, но заслуженная.

Ингулец – Александрия

Украинский футбол потерял так много клубов, что мы уже и забыли о понятии дерби. Одним из последних представителей "красной книги" УПЛ является противостояние между Ингульцом и Александрией – можно назвать его провинциальным или областным дерби, или аграрным. Первая встреча между этими коллективами в элите вполне соответствовала статусу подобных поединков: резервисты "желто-черных" забили четыре гола за тайм, а потом простили трижды – в кубковой же встрече александрийцы устроили разгром.

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Словом, пока класс играет на стороне подопечных Владимира Шарана, что заметно и по результатам. Даже на фоне кадровых проблем Александрия выиграла три из пяти матчей УПЛ в новом году (против Миная, Мариуполя и Олимпика) и прошла в полуфинал Кубка, проиграв только Ворскле.

До зоны еврокубков "желто-черным" не хватает всего четырех зачетных баллов – при этом Десна уже проиграла в этом туре, а Колос (имеет равенство по очкам) сегодня может уступить Заре. Таким образом, александрийцы получили идеальный момент для рывка вверх.

Ингулец же ведет борьбу за выживание. Пока она идет успешно: петровцы оторвались от дна на четыре зачетных балла и держатся на одиннадцатой позиции, а неделю назад они одержали вторую победу в УПЛ – жертвой стал Минай.

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До этой победы команда тоже шла неплохо, отобрав очки у Ворсклы и Колоса, однако Десна и СК Днепр-1 не оставили шансов подопечным Сергея Лавриненко. Словом, Ингулец "робингудствует наоборот", отбирая очки у уставших или несобранных соперников и даря их сильным и богатым. Остается только понять, к какой категории относится Александрия.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лупашко, Плохотнюк, Васин, Павлов, Янаков – Ковалец, Бухал

Дисквалифицированы: Банада (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Александрия

Ингулец: Малыш – Балан, Ковалёв, Павлов, Квасный – Кучеренко, Шишко – Бартулович, Запорожец, Щедрый – Ситчинава

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух – Лучкевич, Шастал, Гречишкин, Третьяков – Устименко, Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Трудно что-то прогнозировать на такие матчи, ведь все клубы ниже четвертого и выше четырнадцатого места способны обыграть друг друга. Все зависит от настроения, реализации моментов, арбитража, состояния газона, и тому подобное. Всё это касается и противостояния Ингульца с Александрией.

Фаворитом встречи букмекеры называют команду Владимира Шарана. В данном случае с ними стоит согласиться – во всех матчах, кроме поединка с СК Днепром-1, александрийцы создавали много моментов, хотя с Олимпиком неделю назад они проводили длительные отрезки без обострения игры. Да и в Кубке "жёлто-чёрные" доказали способность забивать с минимума шансов. Ингулец же в новом году забивал только Ворскле и Минаю, причём в последнем туре игра была скучная и сухая.

В любом случае, Александрия значительно сильнее в кадровом плане, имеет больший опыт и класс. Статистика первых двух матчей убедительно доказала этот факт – именно поэтому сегодня стоит ставить на победу "желто-черных".

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