Колос – Заря: анонс матча УПЛ

Колос в рамках 30-го тура чемпионата Украины принимает Зарю. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Про турнирные задачи Колоса в поединке с Зарей говорить нет смысла – команда просто готовится к плей-офф за квалификацию Лиги Европы. Для Зари же сегодняшний поединок, как и все последующие, критически важен, ведь после осечки с Александрией луганчане не только упустили шанс обойти Динамо в таблице, но и остались на четвертой позиции. Впереди будут матчи с прямыми конкурентами, но до них важно не терять очки.

Колос вроде и не против помочь лидерам разобраться, кому выходить в Лигу чемпионов. В первой шестёрке ковалёвцы проиграли все матчи, кроме поединка с Александрией, где удалось одержать победу – впрочем, в следующем же туре Десна уничтожила команду Руслана Костышина, забив пять голов. Дебютанты УПЛ пропускали и с дальних дистанций, и сухими листьями, и вообще сильно проигрывали в скорости. Впрочем, не стоит недооценивать этот коллектив – ни в одном из проигранных матчей он не был беспомощным, а с грандами Колос вообще выглядел сильнее. С Зарей ковалёвцы даже в меньшинстве играли острее, но с реализацией у них огромные проблемы.

Колос не пытается заниматься тем, чего не умеет. Команда не прессингует интенсивно, не владеет мячом, но быстро контратакует, постоянно летит вперёд, нечасто, но удачно обыгрывает на дриблинге и имеет сыгранный состав с хорошей взаимозаменяемостью исполнителей. Это некий санитар леса, который прибивает больных и нестабильных. Пока его жертвой стала Александрия, но Заря явно находится в "красной" зоне.

Луганчане после проигрыша Александрии устроили скандал на всю страну, обвинив судейский корпус в предвзятости и опубликовав на официальном сайте все несправедливые, по мнению клуба, решения арбитров в матчах Зари. Это всё весело, но с Александрией "черно-белые" и сами получили такой себе пенальти, да и в моменте с Абу Ханной и Шасталом все забывают про ахилл, который Дмитрию едва не оторвал немец.

В любом случае, клуб не захотел рассказывать о безумных проблемах с позиционным наступлением при владении мячом – команда умеет интенсивно прессинговать, открываться между линиями и вылетать в стремительные контратаки, но раскрыть полумёртвый автобус не может и при 70% владения мячом, вяло катая мяч на границк второй и третьей зон. Возможно, именно отсюда и растут такие нервы, ведь Колос также отдаст мяч, а календарь у луганчан очень тяжелый. В Заре страшно нервничают – на фоне той же Десны истерика чувствуется особенно ярко. Это может выйти боком.

Кадровая ситуация

Хавбек ковалёвцев Денис Костышин сделал новую прическу, но похвастаться ею на поле не сможет – у сына великого отца дисквалификация. Кроме того, в лазарете остаётся голкипер Антон Яшков, а участие хавбека Олега Ильина под вопросом – в прошлом туре он был травмирован, а на фото с последних тренировок его нет. Зато после повреждения в общую группу вернулся Павел Ориховский.

Заре точно не поможет дисквалифицированный Евгений Чеберко. Также под вопросом находится участие в матче Виталия Вернидуба, ведь в предыдущем туре он получил небольшое повреждение. Вероятно, снова встанет в ворота молодой Дмитрий Мацапура, ведь другие голкиперы травмированы или под вопросом.

Ориентировочные составы на матч Колос – Заря

Колос: Волынец – Ефремов, Петров, Гавриш, Емец – Милько, Богданов – Смирный, Морозко, Кожушко – Лысенко

Заря: Мацапура – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Михайличенко – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Леднев – Громов, Кабаев

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Колос, конечно же, даст бой и заставит Зарю нервничать, но поединок с Десной показал, что этого недостаточно. Против мотивировнного претендента на зону ЛЧ ковалёвцы просто не выдерживают темп – и хотя у Зари есть проблемы с позиционным наступлением, в потерю очков поверить трудно. Луганчане слишком мотивированы. Свои очки они потеряют позже.