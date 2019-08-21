Колос – Ворскла: УАФ протестирует систему VAR на матче Favbet Лиги

В матче 5-го тура Favbet лиги между колосом и Ворсклой УАФ планирует тест системы VAR.

Во время поединка Колос – Ворскла в тестовом режиме будет работать система видеоасистента арбитра (VAR), сообщает пресс-служба УАФ.

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Главным арбитром встречи станет Екатерина Монзуль из Харькова. Помагать ей будут лайнсмены - Заур Курбанов (Херсон), Дмитрий Козорезов (Одесса). 4-й арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск). Наблюдатель арбитража – Лучиано Лучи (КА ФФУ).

Арбитром VAR на отчетную игру назначен Евгений Арановский. Ассистировать ему будет Андрей Скрипка с Кропивницкого, а следить за их действиями наблюдатель ВАА Виктор Дердо с Черноморска.

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Напомним, что система VAR уже работала в тестовом режиме на матче за Суперкубок Украины и во время поединка 3-го тура между Динамо и Шахтером – как и ожидалось, никто не почувствовал никакого влияния видеоасистента. Главные арбитры смогут использовать VAR онлайн во второй части сезона, когда ФИФА и ИФАБ датут разрешение.

Поединок 5-го тура УПЛ с участием Колоса и Ворсклы состоится в субботу, 24 августа. Начало встречи в 17:00.

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