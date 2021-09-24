Колос ужасно начал новый чемпионат, минимально выиграв всего один матч из шести и потерпев три подряд поражения с суммарным счётом 1:11 – причём Динамо забило в ворота ковалёвцев семь голов. После такого унижения пост главного тренера покинул Руслан Костышин, а команду возглавил его ассистент Сергей Кузнецов. Он стартовал с домашнего поражения Мариуполю, но уже через неделю команда одержала вторую победу – над Ингульца.

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Пока говорить о каком-нибудь оздоровлении футбола говорить рано, ведь победа над петровцами была одержана со значительными проблемами. "Хлеборобам" не хватает динамики, качества в завершающей фазе атак и стабильности в обороне, но сейчас тактическая составляющая для подопечных Сергея Кузнецова не так важна – пока что необходимо просто добыть несколько побед для уверенности.

Правда, соперник у ковалёвцев непростой. Ворскла проиграла только Заре в очень равном матче с хорошими моментами – в остальных шести поединках полтавчане набрали 15 очков, расписав боевые ничьи с СК Днепр-1 и Десной. Неделю назад "зелёно-белые" победили Минай в скандальном матче с "факом" Селезнёва и автоголом закарпатцев, причём исключительно в футбольном плане эта победа была одержана полностью по игре.

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Полтавчане не демонстрируют чего-то невероятного, но команда уверенно бьёт слабых и равных соперников, а с мощными коллективами делит очки. Практически во всех матчах Ворскла выглядит стабильно и уверенно – потому и идёт в одном зачётном балле от третьего места. Словом, ковалёвцеам сегодня будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: Волынец (Колос)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Ворскла

Колос: Фесюн – Гавриш, Петров, Черноморец – Ильин, Богданов, Милько, Золотов – Чурко, Лысенко, Ренан

Ворскла: Ризнык – Яворский, Чеснаков, Бондаренко – Пердута, О. Тилль, Челядин, Якубу – Скляр, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ворскла – фаворит пары. Подопечные Юрия Максимова стабильные как на турнирной дистанции, так и в течение одного матча, а вот Колос только начинает выходить из кризиса. Даже с Ингульцом у ковалёвцев были проблемы. Полтавчане же набрали еврокубковый темп, хотя на выезде они выглядят не так сильно, как дома.

Колос создаёт приличное количество моментов и будет очень заряжен в эмоциональном плане, поэтому на один гол хозяева надеяться могут. Впрочем, Ворскла во встречах против таких соперников стабильно побеждает, раздавая очки лишь сильным или равным себе командам. Кроме того, подопечные Юрия Максимова в пяти из семи туров забивали не менее двух голов. Именно поэтому сегодня стоит ставить на победу "зелёно-белых".

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