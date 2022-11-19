Счет на 30-й минуте открыли полтавчане. Таулант Сефери в касание технично положил мяч в дальний угол. Еще до перерыва Колос мог отыграться. Болбат попал в перекладину, от которой мяч отлетел в линию (а, возможно, и за линию ворот). VAR на матче не было, арбитр взятия ворот не зафиксировал.

Ворскла на последних минутах вырвала победу у Колоса – пенальти, гол-призрак и двойной юбилей Скрипника

Во втором тайме подопечные Ярослава Вишняка отыгрались. Помог пенальти, который реализовал Милько. Но последнее слово было за Ворсклой – Степанюк удачно сыграл на добивании и принес полтавчанам три очка.

Победа в день 53-летия Виктора Скрипника принесла Ворскле 18 очков и шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, Колос с 16 пунктами опустился на восьмое место.