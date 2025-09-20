В рамках 6-го тура УПЛ 2025/26 Колос принимает Верес, а Полесье сыграет с Кудривкой. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – Верес

В Ковалевке встретятся единственные команды УПЛ с победными сериями за плечами – Колос и Верес триумфовали в двух матчах подряд.У подопечных Руслана Костышина еще и 5-матчевая беспроигрышная серия нарисовалась, причем хлеборобы набрали 13 из 15-ти возможных очков. Столько же имеет только Динамо, которое опережает "хлеборобов" благодаря лучшей разнице голов.

"Будет клаусула": Надеин раскрыл позицию Вереса в случае возможного ухода Шандрука

Что наиболее важно, Колос прибил очень серьезных оппонентов – Полесье, Кривбасс и Зарю, а с Карпатами в меньшинстве команда сыграла вничью. Была и победа над Эпицентром, которая доказала способность ломать "автобусы", поэтому Олегу Шандруку придется серьезно подумать над тактикой. В Ковалевке собрался очень серьезный коллектив с хорошей глубиной и качеством состава.

В тяжелых матчах тренер Вереса переходил на схему с тремя центрбеками. Она работала очень эффективно даже против Шахтера – и это может стать проблемой для Колоса. Большинство своих голов и моментов "хлеборобы" организовали с флангов и забеганий за спину, которые возникали благодаря большому количеству пространства. Ровенчане же славятся очень компактным блоком с высокой интенсивностью единоборств.

К тому же, "народный клуб" и сам здорового контратакует. Это прослеживалось даже летом, когда пришлось встретиться с Динамо и Шахтером, а составу несколько не хватало глубины. Теперь же у ровенчан есть очень сильные вингеры – например, Помба в предыдущем туре выполнил 6 удачных обводок из 6-ти, а конкуренцию для Уэсли создает турок Айдын. Он выступал за молодежку Галатасарая и за молодежную сборную Турции.

А еще Бойко, который забивает в двух матчах подряд. Начал набирать обороты и форвард Ндукве, однако из-за неспортивного поведения Денис получил дисквалификацию. На острие атаки его может заменить новичок Уолли. Словом, у Вереса тоже собралась банда, способная выдать 5-матчевую беспроигрышную серию.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бурда, Ориховский (оба – Колос)

Дисквалифицированные: Ндукве (Верес)

Ориентировочные составы на матч Колос – Верес

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, И. Красничи, Цуриков – Элиас, Гагнидзе – Алефиренко, Ррапай, Гусол – Климчук

Верес: Горох – Ципот, Гончаренко, Вовченко – Стамулис, Харатин, Куция, Бойко, Смиян – Шарай, Помба

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Команды равны по потенциалу, поэтому спрогнозировать победителя трудно. Вероятно, все решится рандом. Вангование по результативности дается проще – обоим коллективам невыгодно раскрываться, в обоих сильная оборона и зависимость атак от пространства.

Учитывая все вышеупомянутые факторы, можно поставить на тотал меньше 2,5. Голов будет мало.

Полесье – Кудривка

Житомиряне неделю назад добыли чрезвычайно важный результат, прервав 6-матчевую серию поражений во всех турнирах. Трижды они проигрывали в УПЛ, поэтому победа над Кривбассом была жизненно необходимой. Правда, тот матч вполне мог завершиться вничью. Моментов создавали критически мало. Криворожане были даже ближе к успеху.

Руслана Ротаня спасла скамейка запасных. Выход Йосефи, Брагара и Гайдучика освежил атаку Полесья – организовав ряд опасных эпизодов, они создали единственный гол. Стоит отметить и неплохой дебют Шепелева, которому удалось восстановить динамовскую связку с Андриевским, а сегодня ожидается камбэк Бущана в УПЛ. Волынцу должно было бы быть обидно, ведь в Кривом Роге он провел очень хороший матч.

Показательно, что победный гол тогда прошел после кросса. Полесье является лидером по их количеству, что и неудивительно с учетом профайла нападающих. Да еще и Гуцуляк может сыграть головой (как и подать/прострелить) – Алексей пропускал предыдущий тур из-за повреждения, а его готовность к игре с Кудривкой остается под вопросом.

Работа в зонах завершения и в контратаках у Полесья организована здорово, а вот исполнение серьезно хромало (что странно). Гораздо тяжелее команде даются позиционные атаки. В целом же, "волки" сейчас очень нестабильны – и это очень хорошо для Кудривки.

Дебютант УПЛ вполне способен сотворить сенсацию. Подопечные Василия Баранова в пяти стартовых матчах прибили Полтаву и Александрию, а с Карпатами немножечко недотянули – 2:2. Поражения от Зари и Вереса тоже прошли при достаточно достойной игре. Только в предыдущем туре коллектив покинул поле без забитых голов, хотя там был один отмененный и несколько хороших моментов.

Несмотря на статус дебютанта УПЛ, клуб собрал состав с прицелом на топ-9, а по ожидаемым очкам Кудривка держится в топ-3. Словом, Руслану Ротаню следует готовиться к очень непростой встрече. Задача для его подопечных несколько облегчается из-за отъезда Гусева – правый бек Кудривки поехал в сборную U-20 на ЧМ-2025. Караман и Мельниченко из Полесья составили ему компанию, однако они не являются основными в Житомире.

Кадровая ситуация

Травмированные: Гуцуляк (под вопросом), Крушинский, Тейлор – Тотовицкий (под вопросом), Потимков

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Кудривка

Полесье: Бущан – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Велетень, Андриевский, Шепелев, Назаренко – Филиппов

Кудривка: Яшков – Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук – Лосенко, Нагнойный – Козак, Сторчоус, Коркишко – Овусу

Прогноз "Футбол 24" –

Матч будет непростым для Полесья, но в этом случае можно прогнозировать победу фаворита. Оборона на пространстве дается Кудривке трудно. Особенно трудно на флангах обороны – Верес их порвал, а у житомирян здесь собрались еще лучшие футболисты.

Дебютант даст бой и заставит соперника понервничать, но подопечные Руслана Ротаня должны победить.

"Надо, чтобы было тяжело": Михайленко о Кубке мира U-20, планку Петракова, 55:0 в Шахтере и вариант с Металлистом 1925