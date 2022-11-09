В рамках 12-го тура УПЛ Колос примет СК Днепр-1, а Кривбасс встретится с Ворсклой. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – СК Днепр-1

Противостояние между Колосом и СК Днепр-1 еще не так давно выходило за пределы футбольного поля. Клубы имели претензии друг к другу даже через афиши, большое количество бывших футболистов ФК Днепр в составе ковалевцев добавляло определенный налет дерби. Чего только стоит перформанс Селезнева в составе "хлеборобов" в матчах против "спортклубовцев".

Впрочем, сейчас клубам делить нечего. В частности, они больше не конкурируют друг с другом за попадание в топ-5, ведь СК Днепр-1 нацелился сразу на чемпионство. Подопечные Александра Кучера опережают Шахтер аж на 5 очков, причем по всем ожидаемым показателям "желто-черные" реально впереди. Команда выиграла 9 из 10 матчей, не потерпев ни одного поражения – только Ингульцу удалось зацепиться с ней за ничью.

Уже через 10 дней СК Днепр-1 встретится с "горняками", однако прямо сейчас необходимо одолеть Колос. Сделать это будет непросто. Во-первых, "спортклубовцы" имеют большие проблемы с лазаретом – дошло до того, что на игре против АЗ в запасе было только три полевых игрока. Также не стоит забывать о желании легионеров не пересекать границы Закарпатья. Даже во Львов не поехали Амаш и Бузанелло – сегодня их участие также маловероятно.

Во-вторых, накапливается усталость. За последний месяц было проведено аж 10 матчей примерно одним и тем же составом. Как следствие, в последних четырех поединках днепровцы трижды подряд забивали лишь по одному голу, а Минай в предыдущем туре держал ворота сухими почти 70 минут. Словом, "желто-черным" очень трудно.

Колос тоже вырывался в лидеры нынешней УПЛ, но только на неделю. После хорошего старта сезона подопечные Ярослава Вишняка забуксовала, выдав 4-матчевую безвыигрышную серию – прервать ее удалось в игре с Вересом (2:0). Та победа позволила "хлеборобам" подняться в топ-5, однако дальнейший разгром в Александрии отбросил коллектив аж на седьмую строчку.

Можно сказать, что ковалевцы находятся на своем месте. В таблице ожидаемых показателей они идут шестыми, более-менее соответствуя реальным цифрам, но вряд ли руководство устраивает такой расклад. У Колоса один из лучших и самых широких составов среди всех середняков, да и усталости от долгих переездов по стране коллектив не испытывает. Именно поэтому СК Днепр-1 должен отнестись к "хлеборобов" со всей серьезностью.

Кадровая ситуация

Травмированы: Лучкевич, Пурита, Громов, Бланко (СК Днепр-1)

Под вопросом: Амаш, Бузанелло (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: Лысенко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – СК Днепр-1

Колос: Волынец – Зозуля, Чоботенко, Новак, Емец – Милько, Ориховский – Ильин, Смирный, Мякушко – Попов

СК Днепр-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Пихаленок, Гуцуляк – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Днепр-1 признается безусловным фаворитом пары. На букмекеров должным образом повлияли победы "желто-черных" в чемпионате, а также классный поединок против АЗ. Несмотря на огромные кадровые проблемы, подопечные Александра Кучера дают результат в УПЛ и демонстрируют шикарный футбол в еврокубках.

Впрочем, долго так продолжаться не может. В каждом туре заметно, что "спортклубовцы" вытягивают матчи на классе и на морально-волевых. Трудно поверить в возможность подойти к битве с Шахтером без новых осечек. Ковалевцы, в свою очередь, выглядят именно тем соперником, которому по силам остановить днепровцев – у них сильный состав и неудобный игровой стиль. Мы рискнем поставить на ничью.

Кривбасс – Ворскла

Кривбасс заходил в УПЛ с очень серьезными амбициями. Клуб собрал мощную обойму игроков и смог подписать на пост главного тренера самого Юрия Вернидуба. У него была смогла провести полноценные сборы, поэтому от новичка ожидали хотя бы борьбу за место в топ-8. Реальность же шокировала – свою первую победу после возвращения в элиту команда одержала только две недели назад, переиграв Львов благодаря двум удачным кроссам на Дебелко.

Последующее поражение от Динамо никого не разочаровало, а вот фиаско в матче с Рухом в предыдущем туре опустило Кривбасс с небес на землю. Подопечные Юрия Вернидуба до сих пор остаются в зоне вылета, демонстрируя наименее эффективный футбол в атаке – а в УПЛ иметь худшую атаку непросто даже с гораздо более слабым составом. Хотя стоит отметить, что в последних трех турах криворожане хотя бы начали забивать голы.

Ворскла также разочаровывала своих фанатов. Полтавчане тоже неплохо затарились на трансферном рынке, подписав даже нескольких ценных легионеров и договорившись о сотрудничестве с Виктором Скрипником. Почти все ожидали от "зелено-белых" борьбы за топ-3, однако ворскляне провалились. Долгое время они шли прямо над зоной вылета, и даже после ничьей с Динамо и двух побед подряд команда держится лишь девятой.

Правда, по ожидаемым очкам Ворскла находится аж на третьей позиции, причем ее показатель xG уступает только цифрам Шахтера и СК Днепра-1. В атаке и при прессинге этот коллектив выглядит крайне прилично – впрочем, ему не хватает игровой стабильности по ходу матчей. Особенно же полтавчан тормозит оборона, которая допустила моментов у своих ворот аж на 14,92 ожидаемых гола. Хуже защищаются только аутсайдеры.

Кадровая ситуация

Травмированы: Хомченовский (под вопросом) – Чеснаков (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Ворскла

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Семенов, Ловрич, Дибанго – Капич, Банада – Татарков, Задерака, Волошин – Дебелко

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Кравец – Скляр, Юрченко, Олейник – Сефери, Марлисон, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Кривбасс сегодня будет чрезвычайно заведенным, а оборона у Ворсклы очень слабая. Именно поэтому можно поставить на гол в воротах полтавчан, однако фаворитами противостояния все равно остаются подопечные Виктора Скрипника. У них значительно лучше организована атака и игра без мяча, а в последних турах они получают результат – несмотря на все проблемы.

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