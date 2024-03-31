В рамках 22-го тура УПЛ 2023/24 Колос принимает СК Днепр-1, Минай сыграет с Александрией, а Заря - с Металлистом 1925. Анонс на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – СК Днепр-1

Колос до сих пор имеет лучшую оборону в УПЛ, пропустив всего 15 голов за 21 тур. Правда, оборона наиграла на 21,5 пропущенных, однако специфическая тактика, хорошая игра Фесюна на линии и расточительство соперников держат статистику на приятном уровне. С результатами все значительно хуже – весной ковалевцы начали с победы над Вересом (2:0), однако затем произошло три поражения подряд (от Руха, Шахтера и Кривбасса).

СК Днепр-1 тоже начал год невыразительно. Подопечные Юрия Максимова расписали ничьи с Минаем и ЛНЗ, причем на победу они не наиграли (особенно в поединке с черкащанами). Поражение от Руха случилось не по игре, плюс там сильно мешали тревоги – и лишь с Оболонью все было нормально и триумфально (хотя моменты возникали только до перерыва и лишь со стандартов).

Трудно понять, готов ли СК Днепр-1 в нынешней форме к победе над Колосом. В предыдущих турах "желто-черным" не хватало целой группы травмированных и дисквалифицированных футболистов, однако сейчас ситуация стабилизировалась. В общую группу вернулись Леднев, Сваток и Третьяков, а список отстраненных пустой.

Кадровая ситуация

Травмированы: Богданов (под вопросом) – Когут

Дисквалифицированные: Демченко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – СК Днепр-1

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуриков – Милько, Ориховский – Кариока, Тотовицкий, Великан – Паулаускас

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский, Очеретько – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Делать прогнозы на матчи Колоса очень трудно, учитывая специфический футбол подопечных Ярослава Вишняка. Ковалевцы могут засушить любую игру, а в хороший день они еще и грандов способны покусать – хотя в теории СК Днепр-1 перспективнее.

На результат ставить не следует, но тотал меньше 2,5 в этой встрече прямо читается.

Минай – Александрия

Минай после двух подряд поражений начали списывать, хотя соперники были тяжелыми – Заря и Шахтер. Просто на фоне ужасного футбола против разобранных луганчан показалось, что ничья с СК и победа над Металлистом 1925 были случайностью. Впрочем, уверенная и эффектная победа над ЛНЗ перед международной паузой дала понять, что команда Желько Любеновича будет бороться за выживание вполне серьезно.

Александрия весной тоже старается. Что и говорить, когда в первом же туре после возобновления чемпионата удалось расписать 1:1 с Шахтером (но потом впаяли техническое поражение). Нулевая ничья с Зарей выглядела случайностью – а дальше "аграрии" одолели Полесье (2:1) и Ворсклу (1:0). Матчи были скучными, но команда Руслана Ротаня больше заслуживала успеха из-за высокой активности в атаке и хорошего прессинга.

Это очень важно для александрийцев, ведь коллектив держится всего в пяти очках от зоны переходных матчей. Минай же в случае победы сможет догнать Металлист 1925, который держится в зоне плей-офф за выживание...

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Александрия

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Скиба – Дмитрук, Витенчук, Петько, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Александрия: Шевченко – Копина, Кампос, Логинов, Мартынюк – Михайленко – Калитвинцев, Беляев, Ковалец, Шулянский – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Вряд ли поединок будет интересным для нейтрального зрителя. Важность результата давит на команды, а их последние игры не поражали яркими событиями – хотя отдельные атаки были красивыми. В любом случае, спрогнозировать ход и результат данной встречи тяжело.

Заря – Металлист 1925

Трудно понять, желает ли Заря остаться в УПЛ. Причем это касается как клуба, так и команды. С одной стороны, луганчане взяли 7 зачетных баллов из 12-ти в матчах с Ворсклой, Александрией, Минаем и Динамо. С другой, руководство держит нескольких футболистов в дубле из-за нежелания продлевать контракт, а также не отдает бонусы за еврокубки – а целая группа лидеров, в свою очередь, бойкотировала поединок с Динамо.

Теперь же они вернулись в состав. Посмотрим, как эта история скажется на встрече с Металлистом 1925. Харьковчане пока что не впечатляют – под руководством Виктора Скрипника они проиграли Динамо (2:4) и Минаю (0:2), не смогли победить ЛНЗ (1:1) и потерпели разгром от Руха (1:4). Причем от львовян пропустили 4 гола за 16 минут в первом тайме.

Как следствие, "желто-синие" опустились в зону прямого вылета. Тревожит не только результат, но и уровень игры – риски от агрессивного прессинга и желание контролировать мяч конвертируются в неудачи регулярно, а выгоду от этого можно было увидеть только в первые 30 минут против Динамо (и в первый час с ЛНЗ). Виктору Скрипнику надо срочно что-то менять, ведь конкуренты в борьбе за выживание ощутимо улучшили свою игру.

Кадровая ситуация

Травмированы: Мацапура – Курило

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Металлист 1925

Заря: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Жуниньо – Дрышлюк, Башич – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Имереков, Червак, Фарина – Юрченко – Габелок, Гармаш, Бичек – Борячук, Ари

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

В большинстве матчей УПЛ результат является абсолютно рандомным. Вряд ли этот станет исключением. Тем не менее, можно надеяться на приличное количество голов – по крайней мере, ее должно быть больше, чем 2,5.

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