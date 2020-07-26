toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Колос – СК Днепр-1: Цуриков обвинил арбитра матча в поражении своей команды

09:21 - Читати українською
Колос – СК Днепр-1: Цуриков обвинил арбитра матча в поражении своей команды
Андрей Цуриков / Фото из открытых источников

Защитник СК Днепр-1 Андрей Цуриков оценил результат матча против Колоса (1:4).

22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко
 
Евгений Волинец 48’
22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
48’ Евгений Волинец
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко

"Футбол состоит из мелочей. Нам не повезло в определенных моментах. Пропустили такие голы, которые не имели права пропускать – очень глупые, детские.

Колос – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

Во-вторых, хотел бы отметить судью (Екатерина Монзуль), которая сажала нас на несуществующие желтые карточки. Это также влияет на игру, когда человек не может играть так же жестко, как может делать без желтой карточки.

Пропустили две контратаки, завершившиеся голом. Мы пытались вернуться в игру во втором тайме, практически сделали это, быстро забив. Но после третьего гола, что пропустили, стало гораздо труднее.

Руководство сказало, что задача на сезон не выполнена. Работали хорошо, все складывалось до сегодняшнего матча", – цитирует Цурикова официальный сайт клуба.

Колос поборется в ключевом поединке за путевку в Лигу Европы с Мариуполем.

Колос вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки, разгромив СК Днепр-1 – ковалёвцы забили четыре гола

blog_ava
Шевченко вместе с семьей и Бекхэмом отдыхал в Италии – колоритные фото
09:55
3261
Теги
Колос - СК Днепр-1 Андрей Андрей Цуриков Екатерина Монзуль СК Днепр-1 СК Днепр-1
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
13
мин
Лестер Сити
18:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук