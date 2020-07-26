Колос – СК Днепр-1: Цуриков обвинил арбитра матча в поражении своей команды

"Футбол состоит из мелочей. Нам не повезло в определенных моментах. Пропустили такие голы, которые не имели права пропускать – очень глупые, детские.

Колос – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

Во-вторых, хотел бы отметить судью (Екатерина Монзуль), которая сажала нас на несуществующие желтые карточки. Это также влияет на игру, когда человек не может играть так же жестко, как может делать без желтой карточки.

Пропустили две контратаки, завершившиеся голом. Мы пытались вернуться в игру во втором тайме, практически сделали это, быстро забив. Но после третьего гола, что пропустили, стало гораздо труднее.

Руководство сказало, что задача на сезон не выполнена. Работали хорошо, все складывалось до сегодняшнего матча", – цитирует Цурикова официальный сайт клуба.

Колос поборется в ключевом поединке за путевку в Лигу Европы с Мариуполем.

Колос вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки, разгромив СК Днепр-1 – ковалёвцы забили четыре гола