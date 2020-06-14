Колос – Шахтер: Матвиенко рассказал о мотивации "горняков" на заключительные матчи УПЛ

Защитник "оранжево-черных" Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча 26-го тура УПЛ против Колоса.

"В предыдущем поединке мы обыграли Десну, хотя победа далась нам нелегко. Подопечные Рябоконя – серьезный коллектив, претендующий на медали. Поэтому мы знали, что легко точно не будет.

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Предыдущий матч против Колоса был очень нервный и сложный, поэтому мы настраиваемся на него с полной ответственностью. Нам не сложно найти мотивацию. Хочется как можно скорее стать чемпионами. Луиш Каштру постоянно напоминает нам, что не стоит откладывать на потом то, что можно сделать как можно быстрее. Мы стараемся решить вопрос чемпионства насколько это возможно оперативно.

Что касается физических кондиций команды... Мы сыграли уже две встречи после карантина. Думаю, близки к идеальным кондициям", – сказал Матвиенко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, календарная встреча Шахтера против Колоса состоится сегодня, 14 июня, в 17:00 на НСК Олимпийский.

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