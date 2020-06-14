Колос – Шахтер: известный эксперт посоветовал Каштру довериться молодежи

Бывший украинский футболист и тренер Сергей Морозов, ныне работающий футбольным экспертом на каналах Футбол 1/2/3, поделился мыслями относительно матча 26-го тура УПЛ между "горняками" и "хлеборобами".

"Дело в том, что Шахтер оформит чемпионство через два или три тура. У Каштру очень много молодых и опытных бразильцев. Сейчас ему очень важно, чтобы они между собой оставили психологически хорошую конкуренцию. Стоит предоставить игровую практику молодым футболистам.

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Тайсон, Марлос, Мораес, Исмаили, Патрик – они все уже сделали свое дело. У них есть и следующий чемпионат, и возможно, еще пару сезонов. В то же время, есть хорошая молодежь: Фернандо, Пихальонок, Сиприано, Додо, Тете, Маркос Антонио.

Главная задача: из двух групп игроков сделать перспективную команду. Нет разницы, кто старый, а кто молодой. Сейчас речь не о завершении чемпионата, а о подготовке молодых и опытных игроков для Лиги Европы и Лиги чемпионов следующего сезона. При условии, что все будет нормально с пандемией", – сказал Морозов в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, календарная встреча Шахтера против Колоса состоится сегодня, 14 июня, в 17:00 на НСК Олимпийский.

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