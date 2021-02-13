"Горячая пора вопроса о переносе началась в 8 утра. В 10:00 на стадион приехали официальные лица. Они увидели, что со своей стороны клуб делает все возможное. Померили температуру почвы поля. Местами даже было 7 градусов. Но очень тяжелые погодные условия плюс сильный ветер с трибун сдувает снег на поле. Несмотря на минус 12 на градуснике, ощущается как минус 22-23 градуса.

Колос – Шахтер: поединок УПЛ официально перенесен

Представители Шахтера видели, что со своей стороны хозяева делают все возможное для проведения матча, но погодные условия вносят свои коррективы. Поэтому стороны договорились о переносе матча на завтра.

Как появился вариант со стадионом им. В. Лобановского? Здесь инициативу взял на себя Колос. Президент клуба связался со всеми сторонами, договорился. Мы тоже держали руку на пульсе, контактировали с Динамо и Шахтером.

Чем отличается ситуация этого матча от встречи Шахтера с Ингульцом в декабре 2020-го? Мы контактировали с Колосом, приезжали в течение недели. Видели работу, которую клуб ведет, чтобы матч состоялся. Подогрев каждый день работал на максимуме, поле было накрыто пленкой. Каждый день чистили снег с пленки, чтобы не было наледи сверху. Клуб делал все усилия. В Кропивницком мы, к сожалению, видели совсем другую картину. В связи с этим и возник вариант с переносом, а не решение каким-то другим способом судьбы матча.

Фактор низкой температуры и очень сильный ветер, который, как вьюга заметает снег на поле – это основная причина переноса матча", – сказал Дикий в комментарии программе "Тур Online".

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