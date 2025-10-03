В рамках 8-го тура УПЛ 2025/26 Колос принимает Рух, а Эпицентр сыграет с Зарей. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – Рух

Беспроигрышная серия ковалевцев в чемпионате насчитывала 6 матчей текущего сезона и еще 7 предыдущего, однако неделю назад она подошла к концу. Обидчиком Колоса стал Металлист 1925. "Хлеборобы" уступили минимально, но безапелляционно – как и ожидалось, без пространства подопечные Руслана Костышина сдулись.

Колос продлил контракт с лидером команды

Немногочисленные эпизоды, в которых удавалось разбегаться, докрутить не удалось из-за слабого перфоманса обоих вингеров. То же самое произошло в поединке с Вересом в позапрошлом туре, однако там раскатали "нули". Наставник ковалевцев в определенной степени даже обрадовался поражению, ведь беспроигрышная серия начала давить на команду – она нуждалась в эмоциональной разрядке. Впрочем, вряд ли в Колосе согласятся на еще одну потерю очков.

Соперник не тот. Рух проиграл шесть матчей подряд, причем четыре из них завершились с 2+ пропущенными голами. После таких серий частенько уже идут увольнения, однако не стоит забывать о контексте. Львовяне уже сыграли с обоими грандами, а также с сильным Металлистом 1925 – и ЛНЗ сейчас претендует на еврокубки. Поражение же от Эпицентра стало сплошным несчастьем: соперник не наиграл на победу и заработал суперслучайный пенальти, а "желто-черные" свой 11-метровый не реализовали.

Реально ужасным был поединок с Оболонью, но в целом Рух далек от статуса безнадежного жмура. После первых пяти туров коллектив держался вне четверки аутсайдеров, если смотреть на статистику ожидаемых голов – а в Кубке подопечные Ивана Федыка неожиданно разгромили Полесье (3:0). Это не отменяет колоссальных проблем в обороне и низкое количество моментов, однако недооценивать львовян тоже неправильно.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Рух

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков – Элиас, Гагнидзе – Кане, Ррапай, Третьяков – Климчук

Рух: Герета – Копина, Холод, Слюбик, Лях – Слюсар, Эдсон – Квасница, Притула, Клайвер – Фаал

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5, победа Колоса

Однозначно следует ожидать "низовой" матч. Колос только дважды за семь туров забил больше одного гола, а Рух забил четыре всего. Тем не менее, фаворит в этой встрече прослеживается – и даже можно спрогнозировать победителя. Колос имеет большие шансы на триумф, учитывая разницу в классе исполнителей, длине скамейки и общей интенсивности.

Эпицентр – Заря

Команда Сергея Нагоняка изо всех сил борется за сохранение прописки в элите. Эпицентр имел только один действительно слабый матч, проиграв ЛНЗ в Черкассах, но и там коллектив смог прибавить после ужасного первого тайма. В целом же каменчане дают бой всем – тяжело было даже обоим грандам, причем дебютант УПЛ не стесняется играть смело. Подольцы высоко прессинговали Динамо, а с Кривбассом выдали 4:5!

Довольно сильно Эпицентр отыграл и против Кудривки в предыдущем туре. Вот только за всей этой идиллией нет результата – Подопечные Сергея Нагорняка проиграли шесть матчей из семи. Была также победа над Рухом, однако тренер и сам признал, что качеством там не пахло и это был отскок. Неудачи стали следствием крайне слабой игры в обороне, ведь там опыт УПЛ имеет только профильный вингер Танчик.

Больше реальных голов пропустил только Рух, но по ожидаемым лидирует именно "Эпик". Сергей Нагорняк в последнем флэш-комментарии даже начал материться из-за подкатов в собственной штрафной, которые он запрещает. Между тем, сегодня его команде придется встретиться с очень серьезным оппонентом – Заря тоже имеет проблемы в задней линии, но в атакующем аспекте луганчане являются одними из самых ярких представителей УПЛ.

Правда, подопечные Виктора Скрипника испытывают схожие с Колосом проблему – они чрезвычайно круты на пространстве, а вот взлом "автобусов" дается тяжелее. Но все же лучше: благо, есть такие исполнители, как Мичин, Саленко и Анджукич – они дают хорошую динамику открываний и движения мяча, владеют топ-передачами и ударом. Именно они обеспечили разгром Полтавы и победу над Кудривкой.

Поражения от Колоса и Кривбасса тоже прошли при большом количестве моментов, однако в поединке с Оболонью неделю назад луганчане забуксовали. Заря раскатала "нули" – не последнюю роль в этом сыграли плохие кроссы Слесара. Этот факт дарит Эпицентру надежду, хотя в целом фаворит очевиден.

Кадровая ситуация

Травмированные: Супряга (Заря)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Эпицентр – Заря

Эпицентр: Билык – Танчик, Григоращук, Мороз, Кох – Себерио – Хоакинет, Джовани, Миронюк, Кирюханцев – Борячук

Зоря: Сапутин – Жуниньо, Джордан, Башич, Вантух – Попара – Слесар, Мичин, Анджушич, Саленко – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5, победу Зари

Эпицентр способен создать проблемы Заре, ведь команда создавала их даже Шахтеру с Динамо. На легкую прогулку луганчане рассчитывать не должны – особенно с учетом своей "стеклянной" обороны. Каменчанам по силам забить хотя бы один гол.

Но вряд ли подопечные Сергея Нагорняка останутся без пропущенных. Учитывая опыт предыдущих поединков, трудно поверить даже в победу над Зарей – слишком уж мощная атака у Виктора Скрипника. Рискнем поставить на победу гостей и уж точно ожидаем на тотал больше 2,5.

