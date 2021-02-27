Колос – Рух

Колос во время зимней паузы притягивал внимание фанатов из-за конфликта с Селезневым, но последние результаты ковалёвцев заставили забыть об этой истории. Подопечные Руслана Костышина шикарно вошли во второй круг УПЛ, отобрав очки у Шахтера и уверенно переиграв Львов на выезде. В общем, "аграрии" не знают поражений на протяжении пяти туров подряд – кроме "горняков" и "горожан", пострадали Динамо (2:2), Александрия и Десна (по 1:1). Огромную роль в этих успехах сыграл голкипер Волынец, вытащив 11,61 ожидаемых голов – как следствие, разница между гипотетическими и реальными пропущенными голами является рекордной для УПЛ (9,91).

Для Колоса очень важно побеждать Львов. Прямо сейчас ковалёвцы имеют равенство очков с Александрией и Ворсклой, претендуя на еврокубковое пятое место в таблице – и два основных конкурента сегодня проведут личную встречу. Таким образом, есть шанс оторваться хотя бы от одного из них (а, возможно, и от обоих).

Рух начал второй круг чемпионата весьма неоднозначно. С одной стороны, имеем относительно симпатичный, как для уровня новичка, футбол – подопечные Ивана Федько выглядели интереснее Ворсклы и пропустили гол с сомнительного пенальти, а с Шахтером до 60-й минуты команда играла достойно. С другой стороны, побед до сих пор нет – полтавчане вырвали ничью, а дончане сделали 2:0 без включения первой скорости. Победа над СК Днепром-1 перед зимними каникулами остается единственной для Руха в УПЛ.

Проблем добавляет и форма главных новичков – Сигурдссон и Борячук остаются в лазарете. Между тем, львовянам больше нельзя терять очки, ведь Рух вместе со Львовом замыкает турнирную таблицу. В активе обеих команда сейчас по 10 зачетных баллов. Таким образом, с Колосом необходимо побеждать любой ценой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сигурдссон, Борячук (Рух)

Дисквалифицированы: Бандура (Рух)

Ориентировочные составы на матч Колос – Рух

Колос: Волынець – Кравченко, Гавриш, Новак, Черноморец – Задоя – Антюх, Ориховский, Богданов, Ильин – Лысенко

Рух: Мысак – Гагун, Билый, Стаменкович, Мысык – Карасюк – Климчук, Русин, Федорчук, Бойчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В матче первого круга Колос победил Рух на выезде, играя полурезервным составом. Сейчас львовянам необходимо выставлять основу – за полгода в УПЛ подопечные Ивана Федько, похоже, сумели немного добавить в качестве. Впрочем, пока уровень обоих коллективов несопоставим. Ковалёвцы – гроза лидеров и претендентов на место в еврокубках, а Рух – один из аутсайдеров как по очкам, так и по статистике. К тому же, подопечные Руслана Костышина не проигрывают в пяти матчах подряд.

Учитывая эти факторы, поставить на успех "новой обороны Львова" невозможно. Рух должен набирать очки с другими командами. Для Колоса любой результат, кроме победы над львовянами, будет означать неудачу.

Ворскла – Александрия

Ворскла в первом круге долгое время шла на второй позиции, даже защитив ее от Шахтера благодаря ничьей в личной встрече. Впрочем, еще осенью от довольно простого футбола "зелено-белых" отвернулось везение, которое приводило к большой разнице между ожидаемыми и реальными голами (как забитыми, так и пропущенными). Все завершилось поражением Десне и Заре в битвах за третью и четвертую позиции, а после выхода из зимней спячки полтавчане еще и потеряли очки с Рухом и Ингульцом. И это после трансферной кампании, во время которой подписали Цитаишвили (он уже забил), нидерландского защитника де Нойера, люксембуржца Тилля, испанца Коджови и старого знакомого Луизао.

Теперь Ворскла идет на пятой строчке, а отставание от третьей составляет уже пять зачетных баллов – при этом Колос и Александрия имеют равенство очков с полтавчанами, а по ожидаемым очкам "зелено-белые" вообще идут десятыми в УПЛ. Таким образом, поединок против подопечных Владимира Шарана принимает стратегически важное значение. Осечка здесь недопустима.

Александрия за зиму успела сменить вектор развития, отказавшись от трансферов и нескольких лидеров. В СМИ это решение связали с ограничением финансирования команды. Кроме того, ходили слухи о продаже Ковальца и Лучкевича. Все это позволило прессе писать о выходе "желто-черных" из борьбы за еврокубки, однако пока они держатся достойно – у Владимира Шарана осталась почти вся основа, а никаких провисаний в игре в первых двух турах второго круга заметно не было. Александрия уверенно победила Мариуполь и разгромила Минай, продемонстрировав прекрасную реализацию, организацию и физическую подготовку.

Не факт, что в дальнейшем все будет так радужно, но прямо сейчас Александрия остается одной из четырех команд УПЛ с нормальной разницей ожидаемых и реальных очков (0,5). Компанию "желто-черным" составили Динамо, Шахтер и Олимпик – всем остальным клубам или слишком сильно везет, или наоборот. То есть, подопечные Владимира Шарана набирают везде, где должны это делать – и по ожидаемым очкам именно они держатся на пятой позиции. Ворскла же при схожем футболе должна идти в реальной таблице девятой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Якубу – Третьяков

Дисквалифицированы: Яворский – Пашаев

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Александрия

Ворскла: Ризнык – Пердута, Альюн, Чеснаков – Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане, Цитаишвіли – Степанюк, Кулач

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бондаренко, Дубра, Вантух – Гречишкин – Лучкевич, Ковалец, Банада, Шастал – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ворскла после зимней паузы не впечатляет. И с Рухом, и с Ингульцом подопечные Юрия Максимова наиграли максимум на один гол – в итоге их было три, но два из них прошли с сомнительных пенальти. Александрия же на порядок сильнее львовян и петровцев, а стилистически команда Владимира Шарана похожа на полтавчан. При этом "желто-черные" не просто побеждают, а и делают это без безумного фарта.

В матче первого круга александрийцы проиграли Ворскле со счетом 0:2, но в следующих четырех матчах они победили трижды, забив по четыре гола. То есть, даже и победа "зелено-белых" не отражала реального расклада сил. Самое главное, после той встречи команда Владимира Шарана ровно прошла первый круг УПЛ и получила две уверенные победы во втором, а вот полтавчане "плывут" тур за туром еще с осени. Именно поэтому можно поставить на реванш "желто-черных".

Мариуполь – СК Днепр-1

Мариуполь неплохо проявил себя на сборах, но в официальных поединках у азовцев дела идут ужасно. В первом после зимы туре они минимально проиграли Александрии, создав несколько моментов лишь в конце встречи, а во втором команда так же минимально уступила Заре. За второе поражение должно быть обидно, ведь луганчане практически ничего не создали, а подопечные Остапа Маркевича доминировали. Теперь проигрышная серия Мариуполя в УПЛ составляет четыре матча.

Теоретически, коллектив еще может побороться за пятое место, до которого всего шесть очков – да и по ожидаемым баллам азовцы вполне соответствуют уровню претендентов. Впрочем, на их фоне футбол Мариуполя выглядит слишком нестабильно (команда играет вспышками активности) и сыро, а постоянные выезды (ноль матчей в родных стенах в сезоне) тем более не добавляют шансов на еврокубки. Вот и формально домашнюю встречу против СК Днепр-1 придется провести на Днепр-Арене.

Днепровцы провалили первую часть чемпионата, заняв последнее место в таблице,что явно расходилось с ожиданиями руководства – клуб уже четвертый год обещает сообществу едва не финал Лиги Европы. Реакция на провал была правильной: за зиму обновили скаутский отдел, а команда усилилась хорошими новичками (два бразильских эрзац-Коноплянки и хорватский форвард Чуже) – результаты пришли мгновенно. В первых двух турах второго круга СК Днепр-1 уверенно победил Ингулец и Олимпик, забив по два мяча каждому и не пропустив ни одного. Команда оторвалась от зоны вылета на четыре очка.

Теперь в активе "желто-черных" четыре победы в УПЛ в текущем сезоне – и можно прогнозировать новые победы. По ожидаемым очкам подопечные Йовичевича даже осенью должны были идти в середине таблицы, а сейчас они еще и на ходу. Словом, Мариуполю сегодня не позавидуешь, хотя в матче первого круга азовцы одержали уверенную победу.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – СК Днепр-1

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Драмбаев – Чех, Танковский – Очеретько, Мишнёв, Кащук – Сикан

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак – Игнатенко, Піхалёнок – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Мариуполь явно будет заведен, ведь серия поражений и матчей без голов уже слишком большая, а в предыдущем туре они точно не заслужили проигрыш. СК Днепру-1 сегодня будет непросто – Ингулец и Олимпик во втором круге ужасно выглядят в атаке, а вот Мариуполь при всех своих недостатках стабильно создает определенное количество моментов. К тому же, соперники у подопечных Остапа Маркевича были посильнее, чем у команды Игора Йовичевича.

Впрочем, у "желто-черных" есть голкипер Юрчук – за три игры в основе он успел отвести 2,72 ожидаемых голов. С ним и оборона команды выглядит убедительнее. Самое главное, СК Днепр-1 выглядит сильнее кадровой комплектацией – особенно в атаке. К тому же, команда на ходу и играет стабильно, а не вспышками, как Мариуполь.

Трудно делать прогноз на такой матч. Оба коллектива имеют свои плюсы и минусы, однако за два тура оценить их адекватно невозможно. И соперники у них были разными по классу, и выборка невелика. Мариуполю нужны хоть какие-то очки, поэтому азовцев устроит и ничья – получить ее гораздо легче, чем переиграть СК Днепр-1 на его поле. Именно поэтому можно поставить именно на ничью.