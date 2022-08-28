Колос одержал вторую победу подряд в УПЛ, на этот раз обыграв Рух. Смотрите видео голов и обзор поединка Колос – Рух на Футбол 24.

Уже на 5-й минуте Милько пушечным ударом открыл счет во встрече. Помог рикошет, из-за которого мяч сильно изменил траекторию. Сыч еще более шикарным ударом чуть не выровнял положение: его навес с фланга полетел под перекладину – пришлось спасать голкиперу. Милько после углового розыгрыша мог оформить дубль, но пробил над воротами.

Колос уверенно победил Рух – Безбородько забил в дебютном матче за ковалёвцев

Во втором тайме Рух был более активным в атаке, но на 83 минуте Колос закрыл вопрос о победителе. Болбат из центра поля классно забросил на Безбородька, который одним касанием остановил мяч, а другим пробил под дальнюю штангу.

2:0 – вторая победа Колоса на старте сезона и набрала 6 пунктов, а вот Рух второй раз подряд проиграл и имеет 0 очков в активе.