В матче 8-го тура чемпионата Украины Колос на своем поле потерпел поражение от Олимпика. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Олимпик открыл счет еще до середины первого тайма: арендованный у Динамо Бенито вышел один на один с Кучеруком и точно пробил между ног голкипера Колоса.

Бенито отличился дебютным голом в чемпионате Украины

После перерыва Гавриш в своей штрафной сбил Шахаба и иранец с отметки увеличил преимущество гостей до двух голов. Только за четыре минуты до окончания матча ковалевцам удалось один мяч отквитать – Селезнев с пенальти наказал дончан за игру рукой в ​​своей штрафной.

Победа позволила Олимпику набрать 12 очков и подняться на 5-ю строчку турнирной таблицы, Колос с таким же количеством баллов идет шестым.

Олимпик удержал победу над Колосом – ковалёвцы впервые проиграли на новом стадионе