Колос и Металлист взяли хороший старт в новом сезоне УПЛ, набрав по 7 очков в трёх стартовых турах. Ковалёвцы ещё и почти не пропускают при этом – Волынец в матче с Минаем неделю назад даже пенальти отразил, что помогло получить вызов в сборную.

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Правда, в той же игре ему пришлось впервые вынимать мяч из сетки, да и вообще заслуга обороны в успехе невелика. Соперники "хлеборобов" имели катастрофически слабую атаку, но всё равно наиграли на 3 ожидаемых гола (с учётом 11-метрового).

Колос наиграл на столько же. Команда Ярослава Вишняка впереди не впечатляет, хотя пытается активно работать с мячом и владеть инициативой. После прихода Безбородько и его шикарного дебюта с дублем Руху казалось, что дела пойдут веселее – впрочем, поединок с Минаем показал, что не всё так просто. Точность пасов вперёд и темп слишком низкие, чтобы действовать первым номером и крушить "автобусы".

Во встрече с Металлистом ковалёвцы могут получить желаемое пространство, ведь харьковчане играют сами и дают играть другим. Даже Ингулец имел несколько отрезков с доминированием над "жёлто-синими". Тем не менее, подопечные Олега Ратия были острее и интереснее во всех поединках.

В предыдущем туре они вообще создали сенсацию, разбив Александрию со счётом 3:1 – и это при том, что команда осталась в меньшинстве уже на 32-й минуте.

В целом, Металлист пока выглядит одним из самых симпатичных коллективов УПЛ. Несмотря на потерю более 20 футболистов (большинство из которых составляли легионеры), харьковчане грамотно работают мячом, часто открывая пространство на чужой трети поля и создавая очень хорошие моменты.

Конечно, доминировать с 65% владения, как год назад в кубковом побоище Колоса, уже не удастся (команда работает от контратак), но за этим футболом приятно наблюдать. Не хватает только определённой стабильности и качества в обороне, однако подписание Клименчука должно улучшить ситуацию.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Порох (Металлист)

Ориентировочные составы на матч Колос – Металлист

Колос: Волынец – Золотов, Новак, Гончаренко, Черноморец – Ориховский, Милько – Болбат, Ильин, Мякушко – Безбородько

Металлист: Рыбка – Романюк, Мизюк, Федорив, Каплиенко – Ралюченко – Пидлепенец, Панасенко, Танковский, Коркишко – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры отдают маленькое предпочтение Колосу, ведь в родных стенах ковалёвцы пока лишь побеждают. Впрочем, делать какие-либо прогнозы по этой игре практически нереально. Можно уверенно ожидать только голов, ведь у обеих команд проблемы есть с обороной, но они регулярно забивают – даже если моментов вообще нет.

Коллективы равны, так что можно рискнуть, поставив на результативную ничью.

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