Новичок УПЛ мог открывать счет уже на старте поединка – роскошные моменты упустили Батюшин и Фабиньо. Колос ответил чуть ли не перед свистком на перерыв, когда Петров пробил рядом со штангой.

Колос одержал минимальную победу над Металлистом 1925

Ковалевцы несколько активизировались после отдыха, но долго не могли пробить Сидоренко. Вторые подряд 0:0 для хозяев выглядели вполне реально, если бы не Денис Костышин. Сын главного тренера Колоса со "слепой" передачи Ильина попал точно между ног голкиперу – 1:0.