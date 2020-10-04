Колос – Мариуполь

Колос неплохо стартовал в сезоне, дав бой Шахтеру, разгромив Львов, переиграв Арис в ЛЕ и удержав победу над Рухом при игре резервом. Впрочем, после тяжёлого поединка в Хорватии ковалёвцам не хватило сил дожать Ингулец. Это немного странно, ведь у Руслана Костышина есть если и не два, то точно полтора состава – он здорово использовал ротацию в первых матчах. Статистически же заметно, что Колосу немного везло – при общей справедливости добытых результатов показатели ожидаемых голов и очков значительно меньше реальных. В кубке ковалёвцы вообще прошли дальше со скрипом, одержав минимальную победу над Прикарпатьем.

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Мариуполь после разгрома в первом матче нового сезона откровенно нравится. В активе подопечных Остапа Маркевича выездные победы над Зарей и СК Днепром-1 и ничья против Ворсклы – азовцы стали первой командой, которой удалось остановить полтавскую машину. Кроме того, они уверенно прошли николаевскую Викторию в Кубке. При этом Мариуполь, согласно статистике, ещё и немного не добрал голов в УПЛ. В целом, этот коллектив, при всех нюансах клубной работы, на футбольном поле выглядит симпатично – старается играть через пас, грамотно атакует свободные зоны и быстро контратакует. Правда, позиционное наступление у Мариуполя пока проседает.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кащук (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Петерман (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Колос – Мариуполь

Колос: Волынец – Кравченко, Максименко, Гавриш, Черноморец – Богданов, Задоя – Смирный, Костышин, Антюх – Селезнев

Мариуполь: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Быков, Тищенко – Бондаренко, Чех – Топалов, Мишньов, Горбунов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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Колос в последних матчах ходит по тонкому льду, больше демонстрируя желание, нежели качество. Иногда его не хватает. Ковалёвцы потихоньку вкатываются на свой уровень середнячка, а вот у Мариуполя ощущается определённый запас прочности. Кроме того, азовцы мотивированы на реванш за поражение в финале плей-офф за еврокубки. Существует очень большая вероятность, что Колос проигрывает.

Олимпик – Александрия

Олимпик круто начал новый чемпионат, одержав две очень убедительные победы над Минаем и СК Днепром-1 и дав бой обоим грандам – ​​правда, Шахтер и Динамо всё равно переиграли дончан. Если забыть об этих двух неудачах и посмотреть только на матчи "олимпийцев" против себе подобных, то можно увидеть не только положительный результат, но и очень агрессивную и интересную игру, в которой особенно выделяется Шахаб – он уже был признан лучшим футболистом тура по данным Instat. Пока команда Игоря Климовского кажется одной из главных тёмных лошадок нового чемпионата.

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Александрия в настоящее время выглядит очень неоднозначно. Сначала подопечные Владимира Шарана разгромили Мариуполь, затем проиграли Минаю и Ворскле, но после этого разгромили СК Днепр-1 и Ингулец (в Кубке) – причем все победы "желто-чёрных" в новом сезоне были одержаны со счетом 4:1. Во всех матчах этот коллектив демонстрирует как банальность атак и проблемы в обороне, так и хороший прессинг с высокой результативностью. Где здесь настоящая Александрия, а где её настоящие проблемы – пока понять трудно. Этим она и представляет сложность для своих соперников.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бухал (Александрия)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Александрия

Олимпик: Кичак – Пасич, Гришко, Снурницин, Лебеденко – Политыло, Бабенко – Бенито, Тейшейра, Завийский – Шахаб

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Безбородко

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Олимпик выглядит стабильно, избивая равных себе и получая поражения от сильных. Неизвестно, насколько сильнее Александрия – она ​​и раздаёт очки аутсайдерам, и громит середняков с неудобными соперниками. В принципе, эти команды кроют преимущества друг друга: дончане агрессивны и сбалансированы, но у александрийцев выше класс и шире состав. При этом оба много забивают. В таких случаях очень вероятной кажется боевая ничья.

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