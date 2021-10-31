В рамках 13-го тура УПЛ Колос принимает Львов, Рух в родных стенах встретится с Александрией, а Металлист 1925 в Харькове сыграет против Зари. Анонс и прогноз на матче читайте на "Футбол 24".

Колос – Львов

Колос в первых четырех матчах под руководством Сергея Кузнецова чередовал поражения с победами, но в последних трех ковалёвцы попали под каток – Заря, СК Днепр-1 и Металлист разбили команду "всухую". В каждом случае фиаско было безапелляционным, а Александр Кучер (коуч харьковчан) еще и прошелся по тактике "хлеборобов". Мол, их нет смысла прессинговать, ведь своими длинными передачами команда сама отдает мяч.

Собственно, в этом и состоит проблема. Колос всегда играл прагматично, с выносами в контратаку, и весь его состав заточен под такой футбол – вот только он перестал работать. По-другому этот коллектив не играет. Сергей Кузнецов тасует схемы, проводит ротацию, меняет тренировочный процесс и требует от футболистов задуматься, но ничего не меняется.

Впрочем, стоит отметить, что ситуация была бы гораздо веселее, если бы ковалёвцы реализовывали свои моменты (недобор составляет уже 6,3 голов). "Хлеборобы", при всех своих проблемах, создают хорошие голевые возможности – и рано или поздно статистика в этом плане подравняется. Но это никак не отменит тактическую бедность Колоса и его неготовность к противостоянию с серьезными соперниками.

Львов пока нельзя отнести к этой когорте, хотя подопечные Олега Дулуба очень стараются. После ничьи с Металлистом 1925 года и победы над Минаем "горожане" чудом не отобрали очки у СК Днепра-1, а разгром от Динамо начался с гола в ворота киевлян. На днях команда прорвалась в четвертьфинал Кубка, обыграв в серии пенальти Альянс.

Этот коллектив старается правильно играть по линии передач соперника и старается не пропускать его на хорошие ударные позиции. Качество выстрелов по воротам Львова низкое, а в целом подопечные Олега Дулуба наиграли на седьмое место в таблице (по ожидаемым очкам) – впрочем, в реальности все грустно. 14 позиция, 7 зачетных баллов, 5,3 незабитых ожидаемых гола и перебор по пропущенным на 6,7 голов, очень низкие темп игры и точность передач – вот суть "горожан". Наблюдать за их футболом пока очень тяжело.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: Грисьо (Львов)

Травмированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Львов

Колос: Волынец – Ром, Павловец, Новак, Саков – Задоя, Богданов – Ильин, Костышин, Ренан – Ситчинава

Львов: Ильющенков – Зозуля, Лека, Брикнер – Бусько, Довгий, Чирьяк, Якимец – Эрнест, Альваро – Ныч

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В таких матчах возможен любой результат. Обе команды слабенькие, но не настолько, как кажется. У обоих проблемы с реализацией, обороной и контролем игры. Здесь все может решить случайный гол, хотя ничья тоже не станет неожиданностью.

Сейчас "мировая" устроила бы Колос, да и Львову после двух подряд поражений очко не помешает. Поставим именно этот результат.

Рух – Александрия

Даже страшно вообразить, что это будет за матч. В первую очередь, из-за футбола Руха – львовяне играют чрезвычайно прагматично, с минимальным количеством моментов (наиграли всего на 6,7 ожидаемых голов). В статистическом плане подопечные Леонида Кучука ничем кроме низкого показателя xG не выделяются, да и результаты нельзя назвать плохими или хорошими. В последних пяти турах были ничьи с Зарей (которую сам Скрипник назвал "отскоком") и Минаем, победа над Мариуполем и поражение от Десны из-за гола на 90-й минуте. Ну и проигрыш динамовцам.

Матчи руховцев очень трудны для просмотра, но и Александрия периодически выдает скучные перформансы – как с Вересом или Минаем. Ничейный поединок против Десны в предыдущем туре тоже не порадовал большим количеством моментов (особенно в первом тайме). Существует вероятность, что без Ковальца и Гриня команда сильно сдаст в креативе, однако пока "желто-черным" удается держать марку веселого коллектива. В кубковой встрече эту куражность ощутил на себе Металлист 1925 года, неожиданно проглотивший четыре гола, причем в трех из них отличился или принял участие 20-летний Мустафаев.

Эта победа показала, что списывать Александрию в борьбе за топ-5 не стоит. Пока отставание от зоны еврокубков составляет всего 3 зачетных балла, хотя там и подобралась очень сильная группа претендентов. Не факт, что у подопечных Юрия Гуры есть задача выхода в Европу, но хотя бы прервать 3-матчевую безвыиграшную серию в УПЛ точно необходимо – для нынешних "желто-черных" это слишком.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: Дрышлюк (Александрия)

Травмированные: Дидык, Костевич – Ковалец, Гринь

Ориентировочные составы на матч Рух – Александрия

Рух: Панькив – Сыч, Стаменкович, Мартынюк, Мысык – Карасюк, Федорчук – Бойчук, Притула, Климчук – Борячук

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Калюжный, Рыбалка – Кирюханцев, Кожушко, Третьяков – Спинелли

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно что-либо прогнозировать. Рух – прагматичный, вязкий и неуступчивый. В болото типичного постсоветского футбола этот коллектив способен затянуть любого. Александрия значительно ярче, но в атаке после потери Ковальца и Гриня команда имеет только выносы и скидки под рывки. Да и оборона довольно уязвима (ее сильно вытаскивает Билык).

Ничья с Рухом кажется вполне вероятной, но в принципе здесь возможны любые результаты.

Металлист 1925 – Заря

Центральный матч дня в УПЛ. Во-первых, команды достаточно высоко держатся в турнирной таблице – луганчане находятся в одном зачетном бале от третьей позиции, а харьковчанам не хватает трех очков до топ-5. Во-вторых, оба тренера пытаются ставить не бей-беги, а осмысленный футбол с контролем игры через передачи. Даже минусы этих коллективов делают встречу интересной: Заря имеет проблемы с продолжительностью владений, но компенсирует их бешеным прессингом – Металлист 1925 года круто работает на мяче, но слабенько выглядит без него.

"Желто-синие" в последних пяти турах УПЛ не проиграли ни одного матча, одержав четыре победы подряд. С Мариуполем им откровенно подфартило, но в остальных встречах результаты были закономерными. Особенно яркой оказалась победа над Ингульцом в родных стенах (4:0), где стиль Валерия Кривенцова проявился максимально наглядно – как и крутизна Дмитрия Крыськива (однозначного открытия сезона). Впрочем, посреди недели команда умудрилась потерпеть домашний разгром от Александрии (1:4), пропустив множество контратак.

Харьковчанам не хватает качественного прессинга и кадров в задней линии, чтобы контролировать матч полностью и не проваливаться в переходных фазах. Это – однозначный плюс для Зари, футбол которой крутится вокруг быстрого возвращения мяча и запуска его в контратаку. В топ-матчах УПЛ и в еврокубках этот стиль уже не оправдывает себя из-за постоянного ослабления состава, но для борьбы за топ-3 его всё ещё хватает. Луганчане в текущем сезоне переиграли Ворсклу, Десну и СК Днепр-1 – а это очень серьезно.

Впрочем, слабая линия обороны и ослабленная травмами опорная зона тянут Зорю вниз. Здесь еще и клубные проблемы добавились – в заявку перестали попадать Кабаев и Кочергин (лучшие футболисты в команде), а Сайядманеш доигрывает последние матчи за черно-белых. Виктор Скрипник каким-то чудом выжимает из команды последние капли (ему даже приходится периодически отказываться от ромба в центре поля), но в таких условиях осечки будут случаться все чаще и чаще.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Ткачук, Пономарь, Жичиков, Голодюк, Дмитренко, Русин, Дерек – Вернидуб (под вопросом), Громов (под вопросом), Назарина, Шевченко

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Заря

Металлист 1925: Сидоренко – Фабинью, Кверквелия, Шершень, Западня – Габелок – Протасов, Крыськив, Батюшин, Ременюк – Марлисон

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский – Цвек – Сайядманеш, Булеца, Громов – Шахаб, Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Команды бодро выглядят в атаке и слабо в обороне, поэтому стоит ожидать результативного матча. Заря сильнее и опытнее, но она устала – во Львове пришлось сыграть 120 минут с Рухом, а теперь, проехав через всю страну, необходимо сыграть против крепкой команды из Харькова. Без большого числа лидеров.

Вполне вероятной в данной встрече кажется боевая ничья.

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