В рамках 1-го тура УПЛ 2025/26 Колос принимает Кривбасс, а Рух сыграет против Полтавы. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Летнее межсезонье в Украине оказалось необычно длинным, растянувшись аж на два месяца и подарив немало громких новостей. Новый чемпионат подарил болельщикам аж трех дебютантов – причем все они поднялись по спортивному принципу. К сожалению, элитный дивизион потерял Ворсклу, однако Полтава не осталась без УПЛ. Этот факт не может не радовать.

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Впрочем, честь открыть сезон выпала двум "старожилам". В 15:30 новый розыгрыш УПЛ стартует в Ковалевке, где Колос примет Кривбасс. Оба коллектива могут стать конкурентами в борьбе за еврокубки, поэтому матч уже сейчас имеет важное турнирное значение.

Колос – Кривбасс

Ковалевцы на трансферном рынке подобрали нескольких очень серьезных исполнителей. С Руха на острие атаки пришел Климчук, а из-под носа Динамо украли вингера Кане – многолетнего лидера Ворсклы. Правый фланг обороны усилили Понедельником, которому не нашлось места в Кривбассе.

Также клуб получил второго албанского Краснича. К опорнику Илиру присоединился "десятка" Альбин, которого арендовали из Приштины. В конце концов, конкуренцию Пахолюку на позиции голкипера составит Мацапура, который провел очень сильную весну в Заре.

Единственной весомой потерей можно назвать Джованни Боливара. Аренда интересного нападающего завершилась, хотя ему очень не хватало результативности – да и в целом он не закрепился в статусе основного. Уход Мысака, Гороха, Ковталюка и Сидорова остался незамеченным.

Следствием такой политики стала огромная глубина состава. У каждого футболиста стартового состава есть солидный бэк-ап, а за правый фланг атаки борются аж три равноценных вингера – Алефиренко, Кане и Третьяков. Словом, команда Руслана Костышина стала явно мощнее за лето. С таким ростером точно надо бороться за еврокубки.

Точно такая же задача стоит перед Кривбассом, которому удалось провести масштабную трансформацию проекта. Юрий Вернидуб покинул Кривой Рог после трех лет работы, а клуб распрощался аж с девятью футболистами. Причем большинство из них – представители прошлогоднего стартового ростера.

Наиболее серьезными потерями стали Соса (ключевой форвард), Кузык (главный вингер-универсал) и Романчук (основной центрбек). Уход Вакулко, Клищука, Лунева, Хомченовского, Понедельника и Икенны тоже стал заметным, хотя не все эти игроки были важными. Получить деньги удалось только за Кузыка и Романчука – Университатя и ЛНЗ суммарно выложили за них 1,4 миллиона евро.

Новым тренером Кривбасса стал Патрик Ван Леувен, который неоднозначно поработал с Металлистом 1925. При крайне мощном составе нидерландец не смог выйти в УПЛ напрямую. Очевидно, это не его стиль – данному коучу нужны менее громкие команды без примадонн, чтобы можно было плавно выстраивать систему игры. Кривой Рог кажется местом, где Патрик снова сможет найти себя.

Тем более, что руководство не ограничивало Ван Леувена в кадрах. За лето клуб подписал/арендовал семерых латиноамериканских легионеров и голкипера Кемкина. Их фамилии мало что скажут болельщикам, однако большинство новичков наиграется в основе – причем так, что у тренерского штаба встанет вопрос лимита на иностранцев.

Из интересностей можно отметить использование Бандейры в опорной зоне (хотя он является фулбеком) и попытки использования Мендосы в роли нападающего. Твердохлеб остается лидером. В целом, Кривбасс собрал очень интересный ростер, но проблемы сыгранности и использования кадров могут вылиться в неудачи. Кажется, руководство несколько перегнуло в своей кадровой стратегии.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ориховский – Дибанго

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Кривбасс

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков – И. Красничи, Гагнидзе – Кане, Ррапай, Великан – Климчук

Кривбасс: Кемкин – Юрчец, Конате, Виливальд, Бекавац – Бандейра – Задерака, Илич, Твердохлеб, Микитишин – Мендоса

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Делать прогноз на счет трудно, ведь мы еще ничего не знаем о командах. Результат в спаррингах – такая себе история. Кривбасс на сборах отгрузил всего три гола, но и оппоненты были иностранными и серьезными (Динамо Загреб, Уйпешт, ЦСКА София и т.д.). Колос в половине случаев забивал минимум дважды и провел несколько разгромов, однако играл исключительно с представителями УПЛ и ПФЛ.

Очевидно, что обеим командам будет трудно без пространства. Колос в принципе привык работать на встречных курсах, а позиционный футбол Кривбасса не хватает сыгранности – зато у обоих коллективов сильная оборона и голкиперы. Именно поэтому не верится, что команды забьют больше двух голов.

Рух – Полтава

Полтава прорвалась в УПЛ, заняв вторую позицию в Первой лиге. Неплохо, как для клуба, который начал в профессионалах всего четыре года назад. На этом красивые истории завершается, уступая место суровой реальности

С родным городом команду будет связывать только форма с Белой беседкой – символом Полтавы. Домашние матчи коллектив проведет в Кропивницком, а своя арена и база находятся на стадии проектирования. Клуб пытался прописаться на стадионе им. Бутовского, однако Ворскла обвинила СК в фальсификации документов. УАФ еще и выдала за это 400-тысячный штраф, поэтому "желто-малиновые" стартуют в элите с судебной тяжбы.

Список фамилий в заявке Полтавы мало что скажет рядовому болельщику, однако несколько известных фамилий здесь есть. 34-летний фулбек Опанасенко выступает в элите с 2008 года, поиграв за Металлург С, Черноморец, Зарю, Кривбасс и ряд других клубов. Нападающего Марусича фаны могут помнить по матчам в Ингульце. Летом команду усилил опорник Хахлев (Минай, Заря).

Рух же завершил сотрудничество с Виталием Пономаревым, которого подобрал ЛНЗ. Новым тренером стал Иван Федык, который возглавлял львовян в сезоне 2020/21 а затем остался в структуре клуба – его еще называли украинским Нагельсманном. В новом чемпионате ему придется решить очень сложную задачу.

"Желто-черные" за лето потеряли половину основного ростера. Команду покинули Климчук, Дидык, Карабин, Ледвий, Горин, Рябов и Ременяк. Клуб сумел заработать на них почти 2 миллиона евро, однако из новичков пришел только 22-летний румынский центрхав Вайляну. Существует вероятность продажи Слюбыка, а ряд серьезных исполнителей остается в лазарете.

Рух спасает неплохая глубина весеннего состава, поэтому даже сейчас потенциальная основа львовян выглядит неплохо. Проблемой является низкое количество опытных футболистов на замену – особенно это касается позиции центрбека. Если Слюбик действительно покинет Галичину, то на его место придется выпускать 16-летнего Левицкого.

С таким раскладом "желто-черные" рискуют свалиться к борьбе за выживание. С другой стороны, Руху не привыкать к обескровливанию после каждого межсезонья или зимней паузы. Вряд ли подопечных Ивана Федыка можно назвать претендентами на вылет, однако подняться выше 10-11 места прямо сейчас будет очень сложно. Это – шанс для Полтавы.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сапуга, Клайвер, Слюсар – Коцюмака, Даниленко, Щербак (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Полтава

Рух: Герета – Роман, Холод, Слюбик, Лях – Пидгурский – Рунич, Притула, Пастух, Алмазбеков – Фаал

Полтава: Восконян – Кононов, Мисюра, Пидлепич, Бужин – Хахлев, Плахтырь – Одарюк, Марусич, Галенков – Вивдич

Прогноз "Футбол 24" – победа Руха

Даже обескровленный Рух выглядит значительно мощнее Полтавы. По крайней мере, по именам и опыту. Правда, не стоит забывать о факторе первого матча в элите – новички всегда настраивают на него по-особенному. Львовяне не имеют права на потерю концентрации.

Если ничего особенного не произойдет, то Рух должен начать с победы. Именно так все выглядит в теории. На практике же даже тренеры не знают, чего ждать от своих подопечных. И все равно ставим на успех хозяев.

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