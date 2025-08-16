В рамках 3-го тура УПЛ 2025/26 Колос принимает Карпаты, а Александрия сыграет с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – Карпаты

Центральный матч тура. Колос подходит к нему в статусе одного из двух коллективов, которому удалось набрать шесть очков в стартовых двух турах. Причем ковалевцы переиграли не абы кого – их "жертвами" стали Кривбасс и Полесье. Обе победы прошли при чрезвычайно убедительном футболе подопечных Руслана Костышина.

Колос официально заключил контракт с игроком сборной Украины

Мощность "хлеборобов" в текущем сезоне не удивляет. Еще весной команда проехалась по УПЛ, разгромив Шахтер, отобрав очки у Динамо в чемпионском матче и прибив Карпаты в решающей игре – львовяне тогда практически потеряли шансы на еврокубки. Сейчас же Колос может похвастаться чрезвычайной глубиной состава, ведь на каждую позицию есть минимум один достойный дублер. Например, Великана и Алефиренко на флангах способны заменить Гусол и Кане.

Больше удивляют тактические новинки в игре прагматичного Руслана Костышина. В поединке с Кривбассом можно было увидеть и короткие розыгрыши в билд-апе, и смещение фулбека в опорную зону, и четкое наличие структуры в позиционной атаке. Ковалевцы теперь не просто способны бежать и простреливать.

Но Карпаты не боятся никого и ничего. Подопечные Владислава Лупашко неделю назад оформили 3:3 с Шахтером – возможно, лучший матч в сезоне болельщики увидели именно тогда. После той феерии пресса писала, что именно благодаря таким поединкам трансляции УПЛ можно выгодно продавать за границу. И дело не только в голах, которых на самом деле было аж восемь (дважды "львы" забивали из офсайдов).

Просто Карпаты не уступали "горнякам". Более того – они успешно прессинговали на чужой трети. Болельщики реагировали на агрессивную борьбу за мяч не менее громко, чем на забитые мячи. Такой футбол действительно дорого стоит – а олицетворение этой дороговизны стали герои матча. Альварес, Бруниньо и Паулу Витор стоили немалых денег, но они фактически прибили Шахтер.

Карпаты на днях еще и подписали бразильского левого фулбека, что немаловажно в контексте кадрового кризиса в обороне. Впрочем, во всей этой романтике стоит не забывать и о другом матче – безапелляционное поражение от Полесья. Тогда львовяне тоже пытались прессинговать, но это приводило только к большому количеству разрывов и к 0:2 в первые полчаса.

Полесье прибило галичан на контратаках и сильной игре в единоборствах. Это – козыри Колоса, а значит "львам" сегодня будет очень непросто. Тем не менее, львовянам критически важно победить, чтобы не отстать от группы команд, которые скоро выкристаллизуют зону еврокубков. Ну и отомстить за весеннюю катастрофу имени Кинарейкина тоже хочется.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда (под вопросом), Ориховский – Сыч, Булеза, Стецьков, Квасница

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Карпаты

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, Красничи, Цуриков – Элиас, Гагнидзе – Алефиренко, А. Ррапай, Великан – Климчук

Карпаты: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мирошниченко – Альварес – Карабин, Чачуа, Бруниньо, Витор – Краснопир

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Матч обещает быть интересным. Возможно, он тоже завершится перестрелкой на кучу голов. Возможно, все будет прагматичнее – как во встрече Колоса и Карпат с Полесьем. Но точно этот поединок не будет скучным.

Букмекеры считают Колос фаворитом, но коэффициенты на победу хозяев достаточно высокий. Впрочем, предсказать сильнейшего в этой паре невозможно. Соперники равны, а все их преимущества и недостатки еще не успели раскрыться. Рекомендуем отказаться от ставок на этот матч, потому что все решит рандом.

Александрия – Металлист 1925

Александрия на старте сезона шокировали. Во время сборов команду нахваливали за эффективные позиционные атаки и высокую интенсивность игры без мяча, а фулбека Ндика считали потенциальным открытием сезона. Как и коренастого центрбека Беиратче. Клуб же хорошо реагировал на постоянные потери "серебряного" состава, латая дыры из внутренних резервов (многих исполнителей подписали еще весной) или ища интересных легионеров. Не хватало только опорника и форварда, который приобрели слишком поздно.

Первые два матча, в принципе, продолжили межсезонную историю. Подопечные 33-летнего Кирилла Нестеренко в противостоянии с Партизаном хоть и пропустили 6 голов, но создали значительное количество острых эпизодов и шикарно прессинговали – не хватило только реализации, опорника и нормального арбитра в Сербии. Правда, начала тревожить игра в обороне (особенно у Ндика).

А потом начался чемпионат, в котором Александрия стремительно полетела в тартарары. Сначала произошел вынос от Кудривки (1:3), в котором лидеры получили два удаления. Кампуш ударил соперника шипами в лицо и начал драку, а Ковалец вместо замыкания подачи поймал мяч в руки. Но окей, даже это поражение можно было списать на усталость после еврокубков.

А потом случилось безвольное поражение от Оболони. Да, Суханову повезло попасть с 40 метров в девятку, однако даже на ничью подопечные Кирилла Нестеренко не наиграли. Как следствие, Александрия оказалась на дне таблицы с нулем очков и 1:4 по разнице голов. А веры, что в следующем матче ситуация улучшится, постепенно начинает таять.

Металлист 1925 тоже разочаровал, но по-своему. Александрийцев можно хотя бы оправдать масштабной перестройкой и тяжелым графиком, а вот харьковчане за два сезона ввалили 6 млн евро только в состав – а еще надо считать первоклассную инфраструктуру, спарринги с представителями топ-лиг и очень высокие зарплаты. Особенно усилилась защита "желто-синих", в которой выступают Крупский, Шабанов, Павлюк, Мартынюк и Ковалец.

Из инвестиций в атаку отметить можно только Антюха. Он, собственно, и доминирует – Денис в одиночку мог переиграть Кривбасс в предыдущем туре, организовав множество моментов. Вот только реализация подкачала. Криворожане же в трех контратаках забили два гола, отправившись праздновать победу.

А камбэк в УПЛ вообще стартовал с "нулевки" на Оболонь-Арене, причем "пивовары" были значительно острее. Ну, как значительно – три опасных эпизода все же лучше, чем один, проведенный перед финальным свистком. Все это заставляет хейтеров насмехаться на мешком денег в УПЛ, хотя потенциал у Металлиста 1925 прослеживается.

Встреча с Александрией интересна не только в игровом контексте, но и сугубо по персоналиям. Шабанов, Мартынюк и Калюжный еще весной брали с "аграриями" серебро, а Младен Бартулович летом уже договорился о контракте с "желто-черными" – но в последний момент хорватского коуча перехватили "желто-синие". Получилось неудобно.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шулянский, Белеяв (Александрия)

Дисквалифицированы: Кампуш (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Металлист 1925

Александрия: Шевченко – Скорко, Беиратче, Боль, Ндика – Энрике – Туати, Ковалец, Мишнев, Цара – Амарал

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Ари, Калитвинцев, Панченко, Антюх – Мба

Прогноз "Футбол 24" – победа Металлиста 1925, тотал больше 2,5

Букмекеры дают почти равные коэффициенты на победу каждого из коллективов. Они действительно равны, однако харьковчане кажутся более равными. Слишком уж уязвимая оборона у нынешней Александрии, хотя в атаке "желто-черные" способны быть конкурентными. Рискнем поставить на тотал больше 2,5 с победой Металлистом 1925.

