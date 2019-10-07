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Колос – Динамо: Ступар уничтожил главного арбитра встречи за чудовищные ошибки

06:30 200 Читати українською
Колос – Динамо: Ступар уничтожил главного арбитра встречи за чудовищные ошибки
Колос – Динамо / Фото Футбол 24

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил судейство Андрея Коваленко в матче 10-го тура УПЛ Колос – Динамо (0: 4).

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

"Эпизода с попаданием мяча в лицо Максименко арбитр не видел, а просвистел наугад. Здесь все просто и понятно. Но были эпизоды, в которых Коваленко не мог правильно разобраться в соответствии с правилами. Например, удаление Шепелева. Первая карточка Владимира за фол в центре поля – очень и очень натянута, формальная, можно сказать, безосновательна. Ведь это не было срывом атаки или применением грубости. Тем более, что с начала встречи Коваленко выбрал тактику не спешить с дисциплинарными санкциями. Справедливый только второй "горчичник" для игрока Динамо.

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Одиннадцатиметровый в ворота Колоса и прямая красная, когда мяч попал Максименко в нос, полностью дискредитируют Коваленко как арбитра. Как можно принимать такое решение, не видя эпизода, а доверяя только жестам футболистов? Ему помогал ассистент Матяж, который должен был видеть то, куда попал мяч, ведь внимательно следил за ситуацией в открытом пространстве на предмет офсайда. Почему не помог – загадка. Видимо, не был уверен. Как следствие – эта ошибка помогла Динамо открыть счет в матче

Коваленко был растерян и это подтверждает еще один нюанс. Пенальти за фол против Беседина в конце встречи он назначил справедливо, но почему жонглировал карточками в руках? Сначала достал из кармана желтую с, очевидно, намерением показать ее кому-то из игроков, а потом убрал. Это вообще не подходит арбитру уровня УПЛ. Такое впечатление, что судил новичок", – подытожил Ступар в комментарии для UA-Football.

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Колос - Динамо Киев Арбитры Мирослав Ступар Мирослав Ступар Андрей Коваленко Андрей Коваленко
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