Колос принимает Динамо в рамках 12-го тура УПЛ 2023/24. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Колос – Динамо на "Футбол 24", стартует в 15:00. Встречу в прямом эфире покажут MEGOGO и Setanta Sports. Колос не проигрывает уже пять матчей подряд, а Динамо перед поединком потерпело два поражения подряд. После 8 сыгранных матчей киевляне находятся на 7 строчке (15 очков). У Колоса столько же пунктов, правда "хлеборобы" провели на три игры больше.

Колос – Динамо: анонс матча УПЛ

Составь команд:

Колосс: Фесюн, Емец, Бурда, Черноморец, Бондаренко, Лучкевич, Милько, Демченко, Сантос, Салабай, Ильин

Динамо: Бущан, Дубинчак, Попов, Дячук, Тимчик, Бражко, Шепелев, Буяльский, Волошин, Караваев, Ванат