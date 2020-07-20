Колос – Динамо: Шевчук назвал причину поражения киевлян

Бывший защитник сборной Украины и Шахтера Вячеслав Шевчук объяснил, благодаря чему Колос сумел победить Динамо в заключительном туре УПЛ.

"Была расслабленность, не было концентрации на игру. Многие не ожидали, что Колос выйдет такой настроен на игру. Они с Оболонь-Арены перешли на Олимпийский, VAR отсутствует, Колосу ничего не нужно. Да, Динамо против Зари показало хорошую игру и результат.

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Вышли обыгрывать Колос на классе, но ковалевцы – упрямая команда с характером. Есть несколько лидеров – Лысенко, Петров, Богданов. Они держат команду в тонусе, что помогает показывать хорошую игру", – поделился Шевчук в эфире Великого футбола.

Напомним, что Динамо уступило Колосу (2:0) и чудом не потерял вторую позицию из-за ничьей между Зарей и Десной.

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