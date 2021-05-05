Встреча между ковалёвской и киевской командами пройдет за закрытыми дверями.

Как известно, в воскресенье, 9 мая состоится последний, 26-й тур украинской Перемьер-лиги. Все матчи стартуют одновременно – в 17:00. Действующий чемпион Украины – Динамо – проведет выездной поединок против Колоса. К сожалению, болельщики не смогут воочию увидеть игру своих любимцев.

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"На этой неделе Киевская область выходит из красной карантинной зоны, но эпидемиологическая ситуация в стране, и области в целом, остается серьезной. Министерство здравоохранения Украины применяет ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "желтого" уровня эпидемической опасности. Заботясь о здоровье болельщиков, матч Колос – Динамо в Ковалёвке пройдет при пустых трибунах", – говорится в заявлении Колоса на фициальном сайте.

Напомним, сегодня, 5 мая, Динамо на выезде сыграет с Мариуполем в предпоследнем матче сезона. Начало встречи в 14:00.

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