Колос – Динамо: Лысенко нецензурно обругал арбитра после скандального матча

Нападающий Колоса Владимир Лысенко остался недоволен действиями арбитра поединка 10-го тура чемпионата Украины против Динамо.

Форвард, который не принимал участия в матче, после финального свистка в подтрибнном помещении выразил рефери свое недовольство, не подбирая выражений.

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Главный арбитр поединка Андрей Коваленко назначил три пенальти в ворота Коласа и удалил по одному игроку в составе обеих команд.

Напомним, матч завершился победой Динамо (4:0), которая позволила киевлянам подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ. Колос остался на седьмой строчке.

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