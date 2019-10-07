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Колос – Динамо: Лысенко нецензурно обругал арбитра после скандального матча

09:18 117 Читати українською
Колос – Динамо: Лысенко нецензурно обругал арбитра после скандального матча
Андрей Коваленко (слева) / Футбол 24

Нападающий Колоса Владимир Лысенко остался недоволен действиями арбитра поединка 10-го тура чемпионата Украины против Динамо.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

Форвард, который не принимал участия в матче, после финального свистка в подтрибнном помещении выразил рефери свое недовольство, не подбирая выражений.

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Главный арбитр поединка Андрей Коваленко назначил три пенальти в ворота Коласа и удалил по одному игроку в составе обеих команд.

Напомним, матч завершился победой Динамо (4:0), которая позволила киевлянам подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ. Колос остался на седьмой строчке.

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Колос - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Владимир Лысенко Владимир Лысенко Видеоновости Колос Колос Андрей Коваленко Андрей Коваленко
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