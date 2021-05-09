Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча 26-го тура украинской Премьер-лиги между подопечными Руслана Костышина и Мирчи Луческу.

"Динамо играет последний тур чемпионата перед финалом Кубка Украины, поэтому это будет принципиальная встреча. Хочу сказать, что футболисты будут бороться за то, чтобы выйти в основном составе против Зари в среду.

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Колос понимает, что проигрывать нельзя. Ковалевцы пробились в Лигу конференций, но еще нужно занять наивысшую ступень. Достаточно важно, из какого раунда стартовать в еврокубках.

Кроме того, уверен, что в Динамо помнят, как уступили Колосу в прошлом году. Думаю, что киевляне будут иметь преимущество. Спрогнозирую, что обе команды забьют, в матче будет пенальти, а победит Динамо", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, перед последним туром Колос в турнирной таблице УПЛ идет на четвертом месте, имея в своем активе 41 очко. В спину ему дышат Ворскла и Десна, у которых на три пункта меньше.

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