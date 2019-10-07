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Колос – Динамо: Беседин прокомментировал скандальные судейские решения

07:30 82 Читати українською
Колос – Динамо: Беседин прокомментировал скандальные судейские решения
Артем Беседин (в центре) / ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Артем Беседин прокомментировал победу над Колосом (4:0) в матче 10 тура УПЛ.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

"В таких матчах ты забиваешь один, и дальше становиться легче – забиваешь один за другим. Было пенальти или нет — это решение рефери. Вообще, считаю, что судья судил не очень. Да, наше дело не обращать на это внимание и продолжать играть.

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Желтая карточка? Я не должен был себя так вести, но это я еще сдержал себя. Но соперник не должен был такого делать, он ведь тоже футболист. Этот подкат не нужно было делать, я этот ахилл лечил год. Но я не должен был так реагировать, хотел бы извиниться", – цитирует Беседина dynamo.kiev.ua.

Киевское Динамо разгромило Колос в скандальном матче и вступило 20 очков после 10 туров.

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Динамо Киев Динамо Киев Колос Колос Колос - Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин
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