Колос – Динамо: Беседин прокомментировал скандальные судейские решения

Форвард Динамо Артем Беседин прокомментировал победу над Колосом (4:0) в матче 10 тура УПЛ.

"В таких матчах ты забиваешь один, и дальше становиться легче – забиваешь один за другим. Было пенальти или нет — это решение рефери. Вообще, считаю, что судья судил не очень. Да, наше дело не обращать на это внимание и продолжать играть.

Колос – Динамо – 0:4 – видео голов и обзор скандального матча с противоречивыми решениями арбитра

Желтая карточка? Я не должен был себя так вести, но это я еще сдержал себя. Но соперник не должен был такого делать, он ведь тоже футболист. Этот подкат не нужно было делать, я этот ахилл лечил год. Но я не должен был так реагировать, хотел бы извиниться", – цитирует Беседина dynamo.kiev.ua.

Киевское Динамо разгромило Колос в скандальном матче и вступило 20 очков после 10 туров.

Динамо – Колос: Цыганков и Беседин разрывают, судья позорит всех, эффектный ответ самого ненавистного игрока УПЛ