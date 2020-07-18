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Колос – Динамо: "бело-синие" на фарт повторят ритуал кануна матча против Зари

18 июля 13:14 - Читати українською
Колос – Динамо: "бело-синие" на фарт повторят ритуал кануна матча против Зари
Колос – Динамо / ФК Динамо

Тренерский штаб киевского Динамо определился с графиком подготовки к финальному поединку сезона в УПЛ.

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

Старт подготовки был дан еще в пятницу, сообщает официальный сайт клуба.

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"Бело-синие" провели восстановительное занятие накануне. В субботу игроков ждет предматчевый заезд на тренировочную базу и вечерняя тренировка. После "динамовцы" останутся ночевать на базе. Очевидно, что штаб киевлян решил пойти на такой шаг ради фарта – перед матчем с Зарей первая команда Динамо тоже заночевала в Вите-Литовской.

К слову, поединок Колос – Динамо состоится в воскресенье, 19 июля. Начало матча в 19:30.

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