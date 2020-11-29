"Отобрал ли VAR у нас победу? Не знаю, что и сказать. Наверное, лучше помолчать. Как всегда после игры много эмоций, когда пульс упадет до нормального, тогда можно рассуждать.

Колос – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

Наверное, это неправильно, нужно что-то менять в правилах. Я имею в виду незасчитанный гол. Конопля все прекрасно выполнил, а потом никто ничего не понял ни мы, ни соперники, никто на трибунах. Так же можно отматывать ситуацию на шаг, на два, на три... и в итоге найти нарушения. Кому это надо? Люди смотрят футбол ради голов, в том числе. Поэтому нужно что-то корректировать с этим VAR.

Почему не забили с игры? Реализация – это вечная проблема. Над этим и работать бесполезно, можно отрабатывать командные и тактические действия, а реализация – это и мастерство и доля везения.

Если команда ставит перед собой высокие цели, такие как игра в еврокубках, то конечно нужно побеждать. Очень хотелось сегодня выиграть после неудачи со Львовом, были близки к этому. Но ничего, Колос – очень достойная команда", – сказал Рябоконь для ТК Футбол.

После 11-ти туров Десна остается на 4-й строчке, Колос – 5-й.

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