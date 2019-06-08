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Колос – Черноморец: прямая трансляция решающего матча плей-офф чемпионата УПЛ

16:55 708 Читати українською
Колос – Черноморец: прямая трансляция решающего матча плей-офф чемпионата УПЛ
Колос – Черноморец: прямая трансляция решающего матча плей-офф чемпионата УПЛ

Колос принимает Черноморец в рамках ответного матча плей-офф чемпионата Украины. Видеотрансляцию игры смотрите в этой новости.

57’ Виталий Гавриш
 
57’ Виталий Гавриш

Черноморец в конце прошлого чемпионата сумел покинуть дно турнирной таблицы и получил право отстоять свое место в УПЛ в плей-офф. Колос завершил розыгрыш Первой лиги на второй строчке.

Колос – Черноморец: анонс ответного матча плей-офф чемпионата УПЛ

В первом матче в Одессе командам не удалось забить хотя бы гол, поэтому судьба путевки в УПЛ решится в сегодняшнем поединке.

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