Колос – Черноморец: прямая трансляция решающего матча плей-офф чемпионата УПЛ

Колос принимает Черноморец в рамках ответного матча плей-офф чемпионата Украины. Видеотрансляцию игры смотрите в этой новости.

Черноморец в конце прошлого чемпионата сумел покинуть дно турнирной таблицы и получил право отстоять свое место в УПЛ в плей-офф. Колос завершил розыгрыш Первой лиги на второй строчке.

Колос – Черноморец: анонс ответного матча плей-офф чемпионата УПЛ

В первом матче в Одессе командам не удалось забить хотя бы гол, поэтому судьба путевки в УПЛ решится в сегодняшнем поединке.