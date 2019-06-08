Колос – Черноморец: анонс ответного матча плей-офф чемпионата УПЛ

Колос принимает Черноморец в рамках ответного матча плей-офф чемпионата УПЛ. Анонс и прогноз поединка читайте на "Футбол 24".

Пара Колос – Черноморец находится в некоторой тени западно-украинского дерби в плей-офф за УПЛ, однако данный матч не менее интересен. У Колоса достаточно техничных и быстрых исполнителей, которые умеют забивать даже шедевральные голы – впрочем, в обороне коваливцы тоже выглядят неплохо. В Первой лиге они имеют наименьшее количество пропущенных голов; Черноморцу при родных трибунах тоже не удалось отличиться в воротах Яшкова. Словом, Колос готов бороться за прописку в элите.

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Подопечные Ангела Червенкова в первом матче доминировали, но ничего, кроме нескольких неострых ударов и плохо завершённого выхода Чорния один-на-один с кипером, создать так и не удалось. Впрочем, Колос также особо не потревожил защитников "моряков", поэтому статус фаворита встречи однозначно остаётся за Черноморцем. Мощное зимнее усиление и огромная воля к борьбе всю весну тянули Одессу в плей-офф, поэтому упустить всё сейчас просто недопустимо.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Поздеев (Колос)

Отсутствуют по другим причинам: Костышин, Дорошенко, Охрончук (подготовка к Универсиаде) – Мусолитин (участие на ЧМ-2019 U-20)

Ориентировочные составы на матч Колос – Черноморец

Колос: Яшков – Сахневич, Гавриш, Максименко, Мигунов – Милько, Задоя – Ильин, Нехтий, Банасевич – Лысенко

Черноморец: Литовченко – Голиков, Грачёв, Гошкодеря, Норенков – Хамелюк, Бабенко – Танчик, Аржанов, Вильхьяльмссон – Павлов

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Первый матч показал высокое качество обороны Колоса, однако дома коваливцам так или иначе придётся забивать голы. Черноморец в Одессе доминировал, хотя с обострением возникали определённые проблемы; сегодня также будет нелегко, ведь соперник в родных стенах действует довольно агрессивно – впрочем, "моряки" на бумаге выглядят немного сильнее. С большим риском можно прогнозировать тяжёлую победу одесситов.

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