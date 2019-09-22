Колос – Александрия: анонс матча УПЛ

В рамках 8-го тура УПЛ Колос принимает Александрию. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Колос в прошлом туре прервал свою 4-матчевую безвыиграшную серию, в довольно скучном и равном поединке дожав Львов усилиями Дениса Костишина. Эта победа вернула дерзкого новичка в первую шестёрку, однако футбол ковалёвцев пока вызывает слишком много вопросов. Команда всё ещё сохранила свое свойство "взрываться" и разрывать соперника на скоростях, а также хорошо работает со стандартов и дальними ударами, но в целом матчи Колоса смотреть всё труднее. Нельзя сказать, что Руслан Костышин желает ставить примитивную игру, но класса и опыта для качественного футбола против опытных команд УПЛ новичкам не хватает.

Звёздный час Костишина-младшего в видеообзоре матча Колос – Львов – 1:0

Александрия проиграла Вольфсбургу: победа "волков" на классе, достойный футбол команды Шарана и динамовский привет

Александрия неделю назад добыла крайне убедительную победу над СК Днепр-1, вернувшись в группу лидеров чемпионата, после чего откатала очень неплохой выезд в Вольфсбург. Да, команда без шансов проиграла со счётом 1:3, но сама система футбола "желто-чёрных" заслуживала уважения – они классно прессинговали соперника на чужой половине поля и довольно неплохо закрывались в центре. Вопрос остаётся лишь в тому, в какой форме подопечные Владимира Шарана вернулись в Украину. Всё же, после выезда и сложного матча против команды Бундеслиги сил должно быть немного, однако тренерский штаб явно выводил футболистов на пик формы именно под этот период. Словом, должно быть интересно.

"Изюминки"

– Александрия под руководством Владимира Шарана проведёт 150-й матч в УПЛ.

– Безничейная серия горожан с 26 мая продолжается в Чемпионатах 9 игр: 4 победы и 5 поражений.

– Клубная рекордная голевая гостевая серия Александрии в УПЛ с 16 марта длится 9 игр – 13 мячей.

Кадровая ситуация

Травмированные: Гавриш (Колос)

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Колос – Александрия

Колос: Яшков – Зозуля, Парамонов, Максименко, Черноморец – Поздеев, Милько – Морозко, Костышин, Волков – Лысенко

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Шастал – Безбородко

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Колос очень трудно создавал моменты в матче против Львова, а в предыдущих турах ситуация выглядела ещё хуже. Команде Руслана Костишина трудно тягаться с хорошо организованными и опытными коллективами УПЛ, хотя бой она даёт всем. Александрия же сейчас вышла на пик формы, хотя после выезда в Германию просто ей не будет. Тем не менее, "желто-чёрные" выглядят гораздо сильнее ковалёвцев, поэтому можно прогнозировать победу гостей.

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