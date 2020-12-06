Колос – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча
22:51 - Читати українською
Колос принимал Александрию в рамках 12-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
завершено
Дмитрий Шастал 53’
53’ Дмитрий Шастал
Александрия получила роскошный шанс открыть счет, но Гречишкин не сумел реализовать пенальти. Зато Селезнев свою возможность не упустил и забил с 11-метровой отметки, на перерыв Колос шел в статусе победителя.
Колос расписал ничью с Александрией в матче с двумя пенальти
Во втором тайме подопечные Шарана все же забили, отличился Шастал. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат.
После 12-ти туров чемпионата Украины Колос расположился на 6-й строчке, Александрия – 8-я.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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