Колос – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Колос и Александрия не выявили сильнейшего в перестрелке. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Александрия.

Соперники осторожно начали поединок без особых обострений. Оживить игру решил арбитр и назначил пенальти в ворота Александрии перед свистком на перерыв. Денис Костышин уверенно реализовал стандарт.

Колос не удержал победу над Александрией

Во втором тайме инициатива перешла в руки гостей, что принесло свой результат на 68-й минуте. Счет сравнял Владислав Бабогло. Больше голов в матче не было.

Боевая ничья принесла Колосу 11 очков и седьмое место в турнирной таблице, Александрия с 13 пунктами заняла третье место.

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