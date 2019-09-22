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Колос – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

22 сентября 23:39 8 Читати українською
Колос – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча
Колос – Александрия – видео голов и обзор матча / Фото ФК Колос

Колос и Александрия не выявили сильнейшего в перестрелке. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Александрия.

45’ Денис Костышин
 
Владислав Бабогло 68’
45’ Денис Костышин
68’ Владислав Бабогло

Соперники осторожно начали поединок без особых обострений. Оживить игру решил арбитр и назначил пенальти в ворота Александрии перед свистком на перерыв. Денис Костышин уверенно реализовал стандарт.

Колос не удержал победу над Александрией

Во втором тайме инициатива перешла в руки гостей, что принесло свой результат на 68-й минуте. Счет сравнял Владислав Бабогло. Больше голов в матче не было.

Боевая ничья принесла Колосу 11 очков и седьмое место в турнирной таблице, Александрия с 13 пунктами заняла третье место.

Шахтер минимально переиграл Десну и закрепил лидерство в УПЛ

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