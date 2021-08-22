Первый тайм завершился без голов, хотя обе команды создали достаточно моментов. У Колоса прекрасную возможность упустил Ситчинава, а у Александрии ответил Кожушко. Вингер гостей уже даже убрал голкипера, но Сакив подстраховал на линии ворот.

Александрия в фантастическом матче одержала выездную победу над Колосом

Решающей стала 51-я минута. Бабогло выиграл воздух после подачи углового и плечом удачно пробил по воротам. Колос мог отыграться также благодаря стандарту. Лысенко головой замыкал подачу, но Мирошниченко повторил подвиг Сакива.