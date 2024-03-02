В рамках 19-го тура УПЛ 2023/24 Колос принимает Рух, Минай сыграет с Металлистом 1925, а Ворскла - с Вересом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – Рух

Колос на сборах изменил схему, отказавшись от трех защитников и начав работать в 4-2-3-1. Дополнительный игрок в атаке и новый форвард (самый дорогой в истории клуба) намекали, что ковалевцы хотят изменить стиль на агрессивный – впрочем, первый же матч после возобновления сезона вернул всех на землю. Ярослав Вишняк не собирается превращать свой коллектив в Манчестер Сити.

К поединку с Вересом его подопечные подходили с 10 пропущенными и 11 забитыми голами за 18 туров. Это – лучшая оборона и самая слабая атака УПЛ. В Ровно "хлеборобы" улучшили статистику, выиграв со счетом 2:0, однако в целом разочаровали. В первом тайме возникало значительное количество ошибок сзади (не было Бурды), а в течение всего матча моментов возникало очень мало. Если бы не индивидуальные ошибки соперника, никаких голов бы Колос не забил.

Конечно, это только начало, но стилистических изменений в Колосе не произошло. Это все тот же ориентированный на оборонительный блок и контратаки коллектив, который выжимает максимум из минимума. Для Руха это неприятная особенность – львовяне в поединке с Полесьем продемонстрировали проблемы в обороне (особенно в зонах завершения), допустив ряд грубых ошибок в штрафной.

Подопечные Виталия Пономарева достаточно активно прессингуют и пытаются развиваться в сторону активной работы на мяче. Впрочем, они достаточно уязвимы для быстрых контратак. Что наиболее обидно, Рух имеет кадровые проблемы – Сапуга на сборах порвал кресты, Эдсона пришлось отправить в аренду в мексиканский Хуарес, а Довгий перешел в Заглембе. Кроме того, Соломон-Отабор вообще не наигрывался на сборах.

Заменить этих исполнителей призваны молодые исполнителей. Не то, чтобы во Львове были против, но средний возраст команды опустился ниже 22 лет – логично, что 19-20 летние ребята ошибаются и не выдерживают давление в течение всего матча. Тем не менее, с Полесьем команда сыграла вничью, а значит недооценивать "желто-черных" нельзя.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сапуга, Панькив, Слюсар – Рангел

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Рух

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков – Милько, Демченко – Топалов, Тотовицкий, Великан – Паулаускас

Рух: Герета – Сыч, Слюбик, Дидык, Лях – Пидгурский – Квасница, Пастух, Федор, Плюмен – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Трудно делать прогнозы на подобные матчи. Впрочем, когда дело доходит до Колоса, то можно хотя бы прогнозировать количество голов – вероятнее всего, их будет меньше трех. Во всем остальном балом будет править рандом, хотя фаворитами все же следует признать ковалевцев. У них более широкий и сбалансированный состав.

Минай – Металлист 1925

Минай мог бы претендовать на статус главной сенсации предыдущего тура, однако Александрия все же затмила закарпатцев. Хотя здесь как посмотреть – Руслан Ротань не терял 13 игроков за зиму и не подписывал 9 вместо них, и не держался на последней позиции в таблице. К тому же, Шахтер был уставший после Франции. "Мировая" со "спортклубовцами" на Днепр-Арене в таком разрезе выглядит более неожиданной, чем горе-ничья александрийцев.

Причем Минай вполне заслужил свое очко. Подопечные Желько Любеновича даже могли выиграть, однако арбитры не заметили выход Волынца за линию при отраженном пенальти. В общем, "лисы" продемонстрировали хорошую организацию и агрессию, не стесняясь прессинговать СК Днепр-1 – это и принесло успех.

Именно поэтому Металлист 1925 не должен ожидать легкой прогулки. Тем более, что перестройка на 4-4-2 ромб требует хорошей сыгранности, а прессинг Виктора Скрипника очень изнурительный. Ворскла под его руководством редко выдерживала темп хотя бы до 60-й минуты (и это в матчах против равных себе или аутсайдеров), а состав харьковчан вряд ли можно назвать сильнее.

А взламывать придется не оборону Динамо, от которой так или иначе ждешь ошибки под давлением. Минай защищается пятеркой защитников и будет насыщать центр. Эти нюансы несколько нивелируются более низким классом и слабым уровнем сыгранности, однако для сдерживания СК Днепр-1 сил хватило. С другой стороны, Металлист 1925 начинал против Динамо настолько агрессивно, что даже гранд не выдерживал.

Кадровая ситуация

Травмированные: Воробчак – Вачиберадзе

Дисквалифицированные: Кораблин – Борячук

Ориентировочные составы на матч Минай – Металлист 1925

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Немчанинов – Дмитрук, Витенчук, Петько, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Имереков, Курило, Фарина – Червак – Габелок, Гармаш, Русин – Юсов, Сидоров

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Матч обещает быть интересным. Спрогнозировать точный его ход трудно, но почему-то не верится в большое количество голов. Металлист 1925 только начинает развивать новую игровую модель (да еще и остался без критически важного Борячука), а Минай плотно защищается.

В этом поединке следует ожидать либо на ничью, либо на победу какой-то из команд при тотале меньше 2,5.

Ворскла – Верес

Ворскла провела довольно активную зиму. Клуб подписал нескольких легионеров-ноунеймов, об истинной силе которых мы узнаем весной. Пришли вингер Мякушко и форвард Ковталюк, которых "прятал" полтавчан в Лиге конференций за Дилу. Сергей Долганский перестроился на схему 4-2-3-1 и перевел флангового Бацулу в центр обороны (Андрей раньше часто играл вингера).

Интересно? Да, но первый блинчик оказался гливким. В дебютном матче коуч-дебютант уступил Заре, проблемы которой можно перечислять до вечера. Ничего особенного о футболе "зелено-белых" пока сказать нельзя – да, были какие-то попытки накрывать соперника интенсивным прессингом, были высокие возвраты мяча, но идей на чужой трети поля команда не имела. Зато пропустила 4 удара после 5 подач со стандартов.

Верес тоже начал с новым коучем – Олегом Шандруком. Под него руководство увеличило глубину состава – ровенчане арендовали Янакова, Морозко и Шастала у Полесья, взяли на контракт Смияна, Банаду и Мельника, и даже подписали черногорского форварда. Кроме того, были приглашены современные помощники (в частности, аналитиков).

Вот только все это не помогло в матче с Колосом. Хотя первый тайм выглядел довольно неплохо, а два пропущенных гола после перерыва стали следствием индивидуальных ошибок. Руководство особо не критиковало штаб и футболистов – в команде просто сделали выводы и пошли дальше (в частности, решили использовать более длинные шипы на бутсах). Верес верит в свой проект.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Крупский (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Верес

Ворскла: Исенко – Пердута, Рамирес, Бацула, Корниенко – Челядин, Скляр – Кане, Фелипе, Мякушко – Степанюк

Верес: Когут – Балан, Кучеренко, Сезар, Шевченко – Банада, Кучеров – Шастал, Сикейра, Дахновский – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Абсолютно непредсказуемый матч. Ворскла имеет определенное преимущество в уровне состава – здесь больше легионеров и футболистов с опытом. Но выглядит ли это преимущество настолько большим, чтобы ожидать победу полтавчан? Пока что сказать об этом трудно.

Мы не рекомендуем делать ставки в этом поединке. Здесь очень многое решит рандом.

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