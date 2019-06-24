"Второй инвестор уже 6 лет не финансирует клуб", – директор Карпат о роли Коломойского в клубе

Директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал, как второй инвестор львовской команды финансирует команду.

"Уже шесть лет второй инвестор не дает клубу ни копейки. Все это время клуб финансируется половинчато, одним человеком.

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Коломойский ли это? Я не называю фамилий, просто говорю – второй инвестор. Есть акционерный договор. У Петра Дыминского – управляющий пакет, у второго инвестора – контрольный.

Знаю ли я, кто этот второй инвестор? Лично с ним не знаком, руку ему не жал. В 2010-м вместе с Дыминским они внесли по 10 млн долларов в уставный капитал. Клуб на это жил два года, после этого ни копейки.

"Коломойский не имеет никакой роли в Карпатах", – исполнительный директор Ящишин

Обязан ли он это делать? Как я говорил, договорные отношения – акционерный договор, учредительный договор. Он обязался финансировать клуб вместе с Петром Дыминским. И не делает этого. Без него мы даже в формальном смысле ничего не можем сделать. Фактически блокируется рабочий процесс.

Если бы второй инвестор реагировал на регулярные обращения, выполнял обязанности по тому же финансирование пополам, у Карпат не было бы таких проблем, как сейчас", – сказал Ящишин в комментарии Tribuna.

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