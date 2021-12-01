"Почему Коломойский так поступил с Днепром? Чтобы долги не платить. Почему он поставил крест на клубе? Здесь есть много нелогичного.

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Мы дошли до финала Лиги Европы. Все эти долги можно было отдать за счет продаж Калинича, Дугласа, Коноплянки и других игроков. Это можно было сделать, но не сделали. Я не знаю, почему. Логики в этом нет.

В следующем году, когда Днепр занял третье место, можно было отдать часть долгов (Рамосу и другим), 2-3 миллиона, это немного. Клуб попал в Лигу Европы. Можно было получить деньги за еврокубки, продать молодых игроков и выйти из ситуации. Но Коломойский так не поступил. Я не знаю, почему. У меня нет ответа. Я слышал, что он принципиально не хотел платить Хуанде Рамосу, испанцам, агентам", – сказал Кравченко в комментарии YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, Рамос тренировал Днепр с 2010 по 2014 годы. На тренерском мостике его заменил Маркевич, в сезоне 2014/15 выведший команду в финал Лиги Европы.

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