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Коломойский не общается с Дыминским из-за Карпат – "Профутбол" назвал причины конфликта

13:47 42 Читати українською
Коломойский не общается с Дыминским из-за Карпат – "Профутбол" назвал причины конфликта
Олег Смалийчук и Петр Дыминский / фото из соцсетей

Олигарх Игорь Коломойский перестал финансировать Карпаты в 2015 году. Журналисты "Профутбол" попытались разобраться в ситуации.

Недавно Петр Дыминский продал свою долю в Карпатах Олегу Смалийчуку. Еще 50% прав на львовский клуб принадлежит компании, которую связывают с Игорем Коломойским.

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В сюжете "Профутбол" журналисты попытались разобраться, почему Коломойский отказался финансировать Карпаты. Сообщается, что для этого у бизнесмена было как минимум две причины.

Первая заключается в том, что часть денег, которые Коломойский вложил в клуб при покупке Карпат, должна была пойти на строительство тренировочной базы. База была построена, но клубу она не принадлежит – ее оформили на другое юридическое лицо. Еще одной причиной стала некорректное финансовая отчетность Карпат – цифры не всегда соответствовали действительности.

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Теги
Игорь Коломойский Петр Дыминский Олег Смалийчук Карпаты Карпаты Профутбол
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