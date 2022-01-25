"Сколько мне виноват Коломойский? Ой, много, я уже не помню. Более миллиона долларов – это точно, но я могу запить холодной водой, потому что не идут никакие суды.

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Эмоции и воспоминания, которые я испытал в Днепре, были невероятными. Когда вспоминаешь какие-то отрезки того времени, это всегда греет душу. Говорят, человек может запомнить до 20 дней в году, а тут помнишь почти все. Это гораздо дороже денег. У нас был очень хороший коллектив, ребята боролись на футбольном поле за герб Днепра. Благодарность болельщикам – их поддержка невероятна.

Нам в Днепре не платили девять месяцев, и мы знали, что не будет денег. В Карпатах всегда платили с перебоями – два месяца платят, два нет. Но мы с ними разобрались, и никаких проблем нет. Даже странно как-то. Были какие-то моменты и нюансы, но они решены. Карпаты мне ничего не должны", – резюмировал Федецкий в интервью FanDay.

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