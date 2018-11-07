Коломоец: Шансы в матче Ворскла – Карабах 50 на 50

Форвард Ворсклы Юрий Коломоец поделился ожиданиями от поединка Лиги Европы против Карабаха.

"Каждую игру мы стараемся продолжить удачную победную для нас серию. Держим в голове игру на выезде. Там мы не сыграли в суператакующий футбол, но добились результата.

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Завтра шансы команд до игры – 50 на 50. На поле попробуем доказать, что мы сильнее", – подытожил нападающий 0532.

Матч 4-го тура Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится этого завтра, 8 ноября. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22 часов.

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