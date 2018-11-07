toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЮВЕНТУС - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИГА ЕВРОПЫ

Коломоец: Шансы в матче Ворскла – Карабах 50 на 50

21:50 7 Читати українською
Коломоец: Шансы в матче Ворскла – Карабах 50 на 50
Юрий Коломоец / ФК Ворскла

Форвард Ворсклы Юрий Коломоец поделился ожиданиями от поединка Лиги Европы против Карабаха.

"Каждую игру мы стараемся продолжить удачную победную для нас серию. Держим в голове игру на выезде. Там мы не сыграли в суператакующий футбол, но добились результата.

Ворскла – Карабах: прогноз на матч Лиги Европы

Завтра шансы команд до игры – 50 на 50. На поле попробуем доказать, что мы сильнее", – подытожил нападающий 0532.

Матч 4-го тура Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится этого завтра, 8 ноября. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22 часов.

Сачко: Задача выиграть Лигу Европы на повестке дня нет

Лига Европы4 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
до матча
22
час
:
44
мин
Карабах
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Ворскла Ворскла Лига Европы Ворскла - Карабах Юрий Коломоец Юрий Коломоец
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
39
мин
Спартак Москва
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук